Max Verstappen is sinds de Grand Prix van Singapore verwikkeld geraakt in een gevecht met de FIA wegens het schelden op de persconferentie. De Nederlandse rijder komt er tijdens een livestream nog maar eens op terug met een knipoog.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens de Formule 1-raceweekenden, wanneer collega's hun rust pakken, is Verstappen regelmatig in zijn set-up te zien. Iets dat dit jaar nog voor een relletje zorgde tijdens de Grand Prix van Hongarije toen Verstappen met vermeend weinig slaap gepikeerd overkwam tijdens de Formule 1-race.

Minecraft

Daarna zong het gerucht rond dat Verstappen tijdens een raceweekend niet meer tot de late uurtjes mee mag doen aan simraces. Vervolgens bleek richting het weekend in Singapore er een nieuwe 'verslaving' bij lijkt te hebben: Minecraft. Team Redline-collega Luke Crane onthulde tijdens een livestream dat de Red Bull-rijder een nieuwe hobby gevonden heeft: "Max is waarschijnlijk de meest verslaafde persoon ter wereld aan Minecraft op dit moment", zo werd er verteld. "Ik had nooit verwacht dat ik dat zou zeggen in mijn leven." Ook tijdens de livestream van Verstappen op donderdagavond kwam het populaire sandbox-spel weer ter sprake.

Sneer naar FIA

Dat gebeurde met een kleine sneer richting de FIA. Sinds de race in Singapore bevindt Verstappen zich in strijd met het motorsportorgaan nadat hij een taakstraf opgelegd kreeg wegens het vloeken op de persconferentie voorafgaand aan het weekend. De Nederlander maakte in alle toonaarden duidelijk weinig te snappen van de beslissingen van de FIA en ging in protest door op zaterdag amper wat te zeggen in de perszaal. Dit keer komt hij terug op een reactie uit zijn livestream van vorige week en maakt hij de actie van de FIA om hem te bestraffen nog maar eens belachelijk: "Mijn pikhouweel is fucked", zo lacht de drievoudig wereldkampioen.

crane: max how’s your pickaxe?

max: it’s still fucked, to be honest



man 😭😭 https://t.co/z11jKWza8t pic.twitter.com/lxcxBFfUkE — nini (@SCUDERIAFEMBOY) October 3, 2024

