Daniel Ricciardo zijn Formule 1-loopbaan is tot een eind gekomen en met name de manier waarop leek geen schoonheidsprijs te verdienen. Volgens David Coulthard wist de Australiër echter mogelijk al enkele races geleden over zijn aankomende vertrek na Singapore.

De afgelopen weken is er een hoop te doen geweest rondom Ricciardo. In aanloop naar het raceweekend in Singapore werd er al een hoop gesproken over de toekomst van de routinier. Verschillende berichten deden na opmerkelijke uitspraken van Helmut Marko de rondte. De Red Bull Racing-adviseur gaf wel heel openlijk aan dat men na de race in Singapore meer zou gaan horen over de toekomst van de zitjes bij Racing Bulls, daar Liam Lawson op de achtergrond flink op de deur aan het bonken is. Vervolgens hoorden we over een clausule in het contract van Lawson, die dit jaar minimaal vijf races zou moeten rijden in de koningsklasse.

Ricciardo kreeg kans te vertellen

Na de race in Singapore leek het duidelijk dat Ricciardo al meer wist dan dat hij mocht vertellen. De Australische rijder verscheen emotioneel en reflecterend op zijn loopbaan voor de wereldwijde camera's zonder te zeggen dat hij zou vertrekken. Een paar dagen later kreeg hij daadwerkelijk de bons. Wereldwijd werd de manier van handelen van Red Bull gehekeld, daar Ricciardo volgens de grote menigte tijdens het raceweekend nog totaal niks over zijn toekomst leek te weten. Coulthard neemt het echter op voor zijn voormalig raceteam: "Ik heb veel mensen gehoord die zich afvroegen waarom hij die kans niet heeft gekregen [om te vertellen dat hij na Singapore vertrok]. Ik heb echter gehoord dat hij die kans wél kreeg en ervoor koos om dat niet te doen", zo verdedigt hij Red Bull in gesprek met Formula For Success-podcast.

Enkele races ervoor al op de hoogte

Coulthard doet er nog een schepje bovenop: "Eén ding dat heel interessant is, een gerucht dat ik niet met mijn eigen ogen heb gezien, is dat hij al een paar races geleden wist dat het zou eindigen in Singapore. Hij had in ieder geval duidelijk de mogelijkheid om het te vertellen, maar deed het niet. Ik probeer me dus in mijn hoofd af te vragen of het gewoon iets persoonlijks was om niet afgeleid te worden of dat het een soort media-meesterzet was om nog meer populariteit te winnen, mocht hij toch in Austin en Vegas verschijnen." Tafelgenoot Alex Jacques stelt vervolgens dat het wellicht een kwestie van niet willen accepteren was of dat Ricciardo nog geloofde dat een zeer goed resultaat in Singapore hem wellicht extra tijd zou bezorgen. Coulthard stemt in: "Je reset jezelf voor elk raceweekend en elke Grand Prix. Je ruikt altijd je kansen en elke race is inderdaad een kans om iets positiefs te laten gebeuren."

