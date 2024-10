Zeven races die als Nederlandse Formule 1-fan de moeite van het bezoeken waard zijn

Elke Formule 1-fan moet eigenlijk minimaal één keer in zijn leven bij een race aanwezig zijn geweest en gelukkig voor de Nederlandse supporter zijn er een aantal hele mooie opties beschikbaar. We zetten de zeven beste keuzes hieronder op een rijtje.

De Formule 1 is de koningsklasse van de autosport en trekt wereldwijd miljoenen fans. Voor Nederlandse fans heeft de sport natuurlijk een extra dimensie gekregen dankzij de successen van Max Verstappen, die sinds zijn debuut in 2015 de F1 heeft veroverd. Met zijn populariteit is ook de interesse voor Formule 1-reizen enorm gegroeid. Hieronder een overzicht van enkele Formule 1-races die voor Nederlandse fans de moeite waard zijn om te bezoeken met daarbij ook enkele must-sees.

Dutch Grand Prix (Zandvoort, Nederland)

: Eind augustus: Circuit Zandvoort: Ongeveer 105.000 toeschouwers: 4,259 km: 14

De eerste optie is natuurlijk de meest voor de hand liggende die we kunnen bieden. De Dutch Grand Prix is uiteraard een fantastische keuze voor Nederlandse fans. Sinds 2021 is Zandvoort weer terug op de Formule 1-kalender, na een afwezigheid van 36 jaar. Het circuit aan de Noordzeekust biedt een fantastische ervaring, met zijn bijzondere bochten en korte rechte stukken die uitdagend zijn voor de coureurs. De sfeer in Zandvoort is bijna met geen enkele andere plek ter wereld te vergelijken, mede dankzij de tienduizenden Verstappen-fans - gekleed in oranje - die een festivalachtige stemming creëren. Daarnaast is Zandvoort eenvoudig te bereiken vanuit het hele land, met een perfecte mix van strand, stad en Formule 1. De Dutch GP is voor iedere Nederlandse fan een must-see. Niet alleen om Verstappen in zijn thuisland te zien racen, maar ook vanwege de unieke atmosfeer en de mooie locatie dicht bij het strand. Wil je de race in Zandvoort bezoeken, moet je er wel snel bijzijn. Voorlopig is de editie in 2025 de laatste en uitzicht op contractverlenging is er nog altijd - helaas - niet.

: Eind juli: Circuit de Spa-Francorchamps: Ongeveer 70.000 toeschouwers: 7,004 km: 20

De Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps is natuurlijk één van de prachtige klassiekers op de Formule 1-kalender. Het circuit ligt op slechts een paar uur rijden van Nederland en is daardoor een populaire bestemming voor Nederlandse fans. Spa wordt beschouwd als één van de mooiste en meest uitdagende circuits ter wereld. Bochten zoals Eau Rouge en Raidillon zijn legendarisch en bieden sensationele kijkervaringen. Het weer in de Ardennen is vaak onvoorspelbaar, wat voor spectaculaire races kan zorgen. Een paraplu of poncho meenemen richting onze zuiderburen is dus geen overbodige luxe. Spa is een iconisch circuit met een rijke geschiedenis in de F1. De combinatie van snelle rechte stukken, uitdagende bochten en wisselende weersomstandigheden zorgt doorgaans voor spannende races. De grote aanwezigheid van Nederlandse fans maakt de Belgische GP een ware oranjebestemming en dus zeker de moeite waard.

: Juni: Red Bull Ring: Ongeveer 95.000 toeschouwers: 4,318 km: 10

De Red Bull Ring in Oostenrijk is sinds zijn terugkeer op de kalender, op het moment dat Zandvoort nog geen plek bemachtigd had in de Formule, een favoriet voor fans van Verstappen. Ook gezien het feit dat dit het thuiscircuit is van het Red Bull Racing-team. De Oostenrijkse Grand Prix trekt elk jaar hordes Nederlandse fans, die hun idool komen aanmoedigen in het prachtige Alpenlandschap. Het circuit staat bekend om zijn hoge snelheden en scherpe bochten, wat garant staat voor mooie inhaalacties. De sfeer is er over het algemeen ontspannen en gemoedelijk, met talloze activiteiten rondom het circuit. De prachtige locatie van de Red Bull Ring, genesteld tussen de bergen en de grote groep Verstappen-supporters maken de Oostenrijkse Grand Prix absoluut een geweldige reisbestemming. Daarnaast is Oostenrijk goed bereikbaar vanuit Nederland met de auto of het vliegtuig.

Grand Prix van Groot-Brittannië (Silverstone, Verenigd Koninkrijk)

: Juli: Silverstone Circuit: Ongeveer 150.000 toeschouwers: 5,891 km: 18

Silverstone wordt vaak in de volksmond wel het 'huis van de Formule 1' genoemd vanwege de lange geschiedenis in de sport. Het circuit biedt één van de meest meeslepende kijkervaringen die je je kunt bedenken op de kalender, Snelle bochten zoals Maggots en Becketts en lange rechte stukken waar veel ingehaald kan worden zorgen voor een mooie afwisseling én spektakel. De Britse fans staan bekend om hun enthousiasme en passie voor de sport, wat een geweldige sfeer creëert. Voor Nederlandse fans is Silverstone relatief eenvoudig te bereiken via vluchten naar Londen of zelfs met de auto en veerboot. Silverstone biedt een historische Formule 1-ervaring met een fantastisch en enthousiast publiek. Bovendien zijn de races hier meestal erg spannend en meeslepend vanwege de lay-out van het circuit en de passie van de Britse F1-fans. Een absolute aanrader.

Grand Prix van Monaco (Monte Carlo, Monaco)

: Mei: Circuit de Monaco: Ongeveer 37.000 toeschouwers: 3,337 km: 19

Wellicht niet de meest voor de hand liggende optie van deze lijst, maar absoluut de moeite waard en eigenlijk gewoon het ultieme bucketlist-item voor de Formule 1-fan. De Grand Prix van Monaco is natuurlijk de meest prestigieuze race op de kalender. Het stratencircuit van Monte Carlo is één van de moeilijkste ter wereld met zijn smalle straten, scherpe bochten en weinig ruimte voor fouten. Voor fans biedt Monaco een one of a kind Formule 1-ervaring, waarbij glamour en autosport hand in hand gaan. Hoewel de prijzen voor tickets en accommodatie hoog zijn en je dus wel een goedgevulde portemonnee mee moet nemen, is het zien van een race in deze luxueuze omgeving een onvergetelijke ervaring. Bovendien is Monaco goed te combineren met een vakantie aan de Franse Rivièra. Monaco is een once-in-a-lifetime ervaring voor iedere Formule 1-fan. De combinatie van spectaculaire uitzichten, glamour en een uitdagend stratencircuit maakt het een onvergetelijke race-ervaring.

Grand Prix van Italië (Monza, Italië)

: September: Autodromo Nazionale Monza: Ongeveer 100.000 toeschouwers: 5,793 km: 11

Dan komen we aan bij de heilige grond van Ferrari. De Italiaanse Grand Prix in Monza wordt ook wel 'The Temple of Speed' genoemd vanwege de hoge snelheden die de auto's hier halen. Monza is één van de oudste en meest iconische circuits op de kalender en de thuisbasis van Ferrari's gepassioneerde fans, de Tifosi. Ook voor Nederlandse fans is Monza een aantrekkelijke bestemming, mede door de sfeer van het circuit en de nabijheid van de stad Milaan, die ook zeker een bezoek waard is. Monza biedt een authentieke Formule 1-ervaring, vol Italiaanse passie en historie. Het circuit is bovendien erg snel, wat vaak leidt tot spannende races. Ook zagen we in het recente verleden door de bijzondere lay-out van het circuit meerdere onverwachte en bijzondere winnaars naar voren komen op Monza.

: Juli: Hungaroring: Ongeveer 70.000 toeschouwers: 4,381 km: 14

De Hungaroring ligt net buiten Boedapest en staat bekend als een technisch uitdagend circuit met veel langzame en middelmatige bochten. Ondanks dat het circuit relatief smal is en inhalen moeilijk kan zijn, levert het vaak verrassende en boeiende races op. De Hongaarse Grand Prix trekt veel internationale fans, waaronder een grote groep Nederlanders die hier vaak naartoe reizen vanwege de relatief lage kosten en de nabijheid van Boedapest, een stad met een rijke cultuur en geschiedenis. Boedapest is een prachtige stad voor een weekendje weg, en de Hungaroring biedt een unieke race-ervaring. Bovendien is de race qua ticket- en accommodatiekosten aantrekkelijker dan veel andere Europese Grands Prix. Ook het nachtleven in Boedapest na het racegeweld is uiterst gezellig. Zeker de moeite waard!

