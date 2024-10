Max Verstappen heeft het dit jaar zwaar te halen en ook binnen het team van Red Bull gaat het niet zoals voorgaande jaren. Inmiddels wordt er zelfs gesproken over een mogelijke sabbatical, iets dat volgens Nico Rosberg helemaal niet zo'n verkeerd idee is.

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Artikel gaat verder onder video

Interessante mogelijkheid

Inmiddels wordt er de afgelopen maanden door de lastige situatie van Verstappen ook druk gespeculeerd over de toekomst. Een overgang naar bijvoorbeeld Mercedes of Aston Martin wordt regelmatig als optie genoemd, terwijl we sinds enkele weken ook de optie op een sabbatical de revue horen passeren. Zo zou Verstappen in 2025 even alles op een rijtje kunnen zetten richting de nieuwe reglementen van 2026. Ook Rosberg ziet in dat het wellicht een realistische optie is voor de wereldkampioen. "Voor Max is het interessant", zo stelt de wereldkampioen van 2016 in de Sky F1-podcast.

Vier op een rij

Hij legt uit waarom: "Hij heeft in zijn gedachten altijd gezegd dat hij hier niet nog vijf tot tien jaar gaat zijn. Nu zitten we in de de situatie waarbij de auto langzamer wordt en dan ook nog eens de hele situatie in het team van Red Bull die daar bovenop komt. Misschien zegt hij wel: 'oh, als ik dit kampioenschap win, heb ik er vier op een rij. Misschien moet ik maar een jaartje vrijaf nemen en op een andere manier van het leven genieten'. Het laat allemaal zien dat het in zijn gedachten speelt. Het betekent niet dat hij het echt gaat doen. Het is voor hem in ieder geval interessant dat hij er zo makkelijk mee omgaat."

Gerelateerd