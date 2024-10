Momenteel bevinden we ons in een heuse herfststop en kunnen de batterijen nog eens opgeladen worden om te vlammen tijdens de laatste zes races van het jaar. Nico Rosberg verwacht dat het allemaal nog vrij lastig gaat worden voor Max Verstappen, zeker gezien de drie sprintraces die nog op het programma staan.

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Artikel gaat verder onder video

Sprintaces een probleem

Bovendien heeft ook Norris de jacht op Verstappen geopend in het andere kampioenschap bij de coureurs, waar het gat tussen de twee goede vrienden nog maar 52 punten is met zes Grands Prix en drie sprintraces op het programma. Met name dat laatste gegeven zou volgens Rosberg een aderlating zijn gezien de huidige situatie. "Nou, Max gaat niet blij zijn met de Formule 1 omdat ze al die sprintraces inplannen. Dat zijn drie keer acht punten. Een overwinning is acht punten. Dat zijn een hoop punten, dat is gigantisch", zo legt hij uit tijdens de Sky F1-podcast. "Met de manier waarop zijn auto momenteel gaat, zorgt dat voor een hoop aan extra druk bij Max."

Constant tweede worden onmogelijk

Vervolgens voorspelt hij het restant van dit seizoen: "Ik denk echt dat dit tot het einde spannend kan gaan zijn, iets dat ontzettend leuk is. Lando kan serieus winnen. Hij gaat de hulp van Oscar krijgen op een bepaald punt, dus hij kan alle resterende races winnen. Het is voor Max heel lastig om nog elke race tweede te worden, dat is bijna onmogelijk. Je hebt Oscar, je hebt de Ferrari's en je hebt de Mercedes die zo nu en dan briljant is. Het is bijna onmogelijk voor ze om constant tweede te finishen. Dit gaat ontzettend spannend worden", besluit de wereldkampioen van 2016.

Gerelateerd