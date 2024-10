Met Franco Colapinto achter het stuur van de Williams naast Alexander Albon, voelt Argentinië wel iets voor een Argentijnse Grand Prix. Voormalig Formule 1-coureur Miguel Ángel Guerra ziet in Colapinto hun eigen Max Verstappen en het land wil dan ook een gooi doen om de race in Zuid-Amerika terug te halen.

Colapinto is sinds de race in Monza de vervanger van Logan Sargeant. De 23-jarige Amerikaan kon in zijn anderhalve jaar tijd geen potten breken in de koningsklasse en was meer dan eens betrokken bij een klapper. In Zandvoort knalde de teamgenoot van Albon wederom de muur in, tijdens VT3 in de Nederlandse badplaats. Hoewel Sargeant nog wel de race mocht rijden, was de beslissing om hem te vervangen al genomen. Colapinto rijdt echter alleen het 2024-seizoen uit, want vanaf 2025 wordt Carlos Sainz in het tweede stoeltje van Williams geplaatst.

Colapinto wordt gezien als Argentijnse Verstappen

Guerra heeft in zijn eigen Formule 1-loopbaan vier races gereden voor Osella in 1981 en ziet in Colapinto de Argentijnse Verstappen. "Wij hebben een indrukwekkende coureur. Hij is de Argentijnse Verstappen. Elke scherpzinnige teambaas, zoals James Vowles bij Williams deed, zou nu al met zijn management in gesprek moeten zijn", zo hoopt Guerra in gesprek met El Grafico op een langer verblijf van de 21-jarige Argentijn in de Formule 1.

In Singapore kwam Colapinto als een kanonskogel van zijn startplek en wist direct diverse plekken te pakken. Het tekent de jonge coureur, die knokt voor elke meter: "In drie races maakt hij minder fouten dan Carlos Sainz, Alex Albon, Charles Leclerc of 'Checo' Pérez, die de nieuwelingen lijken te zijn, terwijl Franco rijdt als een ervaren coureur. Daarom beginnen ze al over hem te praten. Alles was prachtig in de eerste race met een warme ontvangst, maar nu ze zien dat hij op gelijke voet met hen rijdt, verandert alles."

Grand Prix van Argentinië

De laatste keer dat de Formule 1 afreisde naar Argentine was in 1998 op het Autódromo Oscar Alfredo Gálvez nabij Buenos Aires. Het land verkeert in een economische malaise, maar volgens president Javier Milei zijn er tekenen van herstel. De Argentijnse minister van Sport, Daniel Scioli, verklaart bij Sportsmole dat het land echter klaar is voor een terugkeer van de Formule 1. "Een Grand Prix is ​​een wereldwijd evenement. Het levert banen, internationale toeristen en buitenlandse valuta op. De voorwaarden zijn er voor ons, net als de private investeringen die het evenement zullen financieren. Argentijnen hebben hun zinnen weer op de topklasse van de motorsport gezet, vanwege het Colapinto-fenomeen"