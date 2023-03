Brian Van Hinthum

Zaterdag 11 maart 2023 09:40

Nyck de Vries heeft zijn eerste échte weekend in de Formule 1 erop zitten en het zal misschien niet zijn wat de Nederlander ervan had gehoopt. Hij had het moeilijk in Bahrein en moest uiteindelijk zonder punten huiswaarts keren. Helmut Marko is tevreden maar weet ook dat er wel een tandje bij moet.

De Vries is na lang wachten eindelijk onderdeel van zijn droom: de Formule 1. De coureur uit Sneek is daarmee de tweede Nederlandse coureur op de grid. Bij het team van AlphaTauri hoopt hij natuurlijk in de voetsporen te treden van landgenoot Verstappen, die bij hetzelfde team - voorheen Toro Rosso - zijn intrede in de koningsklasse maakte. De Vries kwam uiteindelijk mede door toedoen van Verstappen terecht bij het team. De tweevoudig wereldkampioen spoorde hem eerder na de Grand Prix van Italië in 2022 aan om een belletje te doen aan Marko.

Geschiedenis bij Mercedes

In gesprek met Motorsport.com analyseert Marko de eerste maanden van De Vries bij het Italiaanse team, nadat hij jarenlang actief was voor de concurrentie van Mercedes. "Nyck heeft een schat aan ervaring, ook al is hij officieel nog een rookie. Hij was nauw betrokken bij Mercedes en reed als derde coureur of als reservecoureur in nagenoeg al hun F1-auto's en die van de klantenteams. Hij heeft enorm veel kennis, maar dit is AlphaTauri en niet Mercedes. Qua budget en mankracht is dat niet vergelijkbaar", stelt de Oostenrijker.

Stappen maken

Dus was er genoeg positiefs te melden gedurende de wintermaanden. "Er waren zeker positieve dingen, maar ondertussen beseft hij zich ook dat dit een ander team is. Het is nu de bedoeling dat hij zich op zijn eigen performance richt." Dat viel voorlopig tegen tijdens de opener in Bahrein. "In de sectoren een en drie reed hij vergelijkbaar met Yuki, maar in sector twee verloor hij te veel, ook in de race. Hij moet een tandje bijzetten", klinkt het duidelijk. Dromen over een stoeltje naast Max Verstappen hoeft de Nederlander dan ook voorlopig niet te doen, vindt Marko. "In de Formule 1 blijven is eerst het uitgangspunt. Om een kandidaat te worden voor Red Bull moet er echt een buitengewone prestatie worden neergezet."