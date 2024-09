Lewis Hamilton en zijn liefdesleven: het blijft een opmerkelijke combinatie. Inmiddels is het alweer even stil rondom de Britse coureur na de vele Shakira-geruchten uit 2023 en lijkt er voorlopig niks qua relatie en eventueel ook kinderen in de pijpleiding te zitten. De Mercedes-rijder vertelt over dat laatste hoe het zit.

Het liefdesleven van Hamilton blijft onder veel Formule 1-fans onderwerp van gesprek. De Britse coureur werd begin dit jaar nog veelvuldig in verband gebracht met het Russische topmodel Irina Shayk, de ex-vriendin van voetballer Cristiano Ronaldo. Hamilton werd na zijn breuk met Pussycat Dolls-ster Nicole Scherzinger ook al in verband gebracht met Rihanna, Rita Ora, Kendall Jenner, Winnie Harlow en nog een aantal andere dames. In 2023 leek de Brit veelvuldig te daten met Shakira, al hoorden we daar vervolgens ook niks meer over.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere uitspraken

Voorlopig lijkt het er dus op dat Hamilton geen vaste relatie heeft. Dat betekent dus ook dat er ook geen kinderen aan zitten te komen bij de 39-jarige coureur. In een eerder stadium liet hij zich daar al over uit: "Ik heb nog geen beslissing genomen over deze grote stap. Ik heb nog altijd mijn doelen in de racewagen. Daarvoor moet de rest naar de achtergrond. Ik wil mijn werk voor de volle honderd procent kunnen doen. Natuurlijk heb je de nodige balans nodig met je privéleven en moet je soms compromissen sluiten. Gelukkig is die dag nog niet gekomen", zie hij in 2023. Toch begint ook de Brit een dagje ouder te worden.

Nog geen tijd voor gezinnetje

In een uitgebreid interview met The Times komt ook het stichten van een eigen gezinnetje voor in het gesprek. Voorlopig lijken we op dat gebied ook niks te hoeven verwachten: "Op een dag wel", zo stelt de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik zou niet kunnen doen wat ik nu doe op dit niveau met een gezinnetje. Eén van mijn beste vrienden heeft net een kind gekregen en ik zie hoe hectisch dat is. Mijn neefjes en nichtjes zijn ook een hand vol. Er zal wel een tijd en moment voor gaan komen en daar kan ik niet op wachten. Op dit moment is er echter nog wat werk te doen", zo besluit de aanstaand Ferrari-coureur.

