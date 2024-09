Verstappen 27 jaar: een greep uit zijn meest memorabele en iconische momenten

Max Verstappen blaast deze maandag 27 kaarsjes uit en natuurlijk kunnen we de verjaardag van de regerend wereldkampioen niet ongestoord voorbij laten gaan. Om stil te staan bij wat de Nederlandse coureur op deze leeftijd heeft weten te bereiken, pakken we zijn allermooiste momenten in de koningsklasse en zetten die op een rijtje.

Hiep, hiep, hoera! Verstappen viert tijdens deze herfststop vanuit Monaco zijn 27e verjaardag en dat mag natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. De 61-voudig Grand Prix-winnaar zag op 30 september 1997 het levenslicht in het Belgische Hasselt als eerste zoon in het racegezin van Jos Verstappen en Sophie Kumpen. Later kreeg Verstappen daar nog een zusje bij, Victoria Verstappen. De jonge spruit zocht al vroeg zijn weg naar de karting en in 2015 werd hij voor het eerst gepromoveerd tot een Formule 1-zitje bij Toro Rosso. We zetten vanaf daar een aantal van zijn talloze mooiste momenten op een rijtje.

Artikel gaat verder onder video

Eerste punten Grand Prix van Maleisië 2015

Hoewel Verstappen tijdens zijn debuutrace in Australië al op weg leek om in zijn eerste race van zijn carrière op zeventienjarige leeftijd punten binnen te harken, moest hij toch nog even wachten. Tijdens de race in Melbourne reed hij op de negende stek, maar moest hij afhaken met motorische problemen. Het feestje werd dus nog even uitgesteld, maar duidelijk werd wel meteen dat de jonge coureur veel in zijn mars had.

Dat kwam er twee weken later uit, toen het Formule 1-circus neerstreek in Maleisië. Verstappen wist op de zaterdag al te imponeren door zijn Toro Rosso op de zesde stek te kwalificeren en op de zondag hield hij zijn hoofd enorm knap boven water. De man zonder rijbewijs wist na een daverende rit uiteindelijk als zevende over de streep te komen en liet daarmee de hele Red Bull-stal in slagvolgorde achter zich. Teamgenoot Carlos Sainz eindigde als achtste, terwijl de Red Bull's van Daniil Kvyat en Daniel Ricciardo als negende en tiende over de streep kwamen.

Zo sluw als een vos in Monaco

Dat Verstappen over de nodige dosis hersenen beschikt, liet hij tijdens zijn allereerste Grand Prix van Monaco al zien. Het circuit dat zich kenmerkt om het onmogelijke inhalen, werd door Verstappen briljant aangepakt middels de blauwe vlaggen. De Nederlander haakte aan achter Sebastian Vettel en zijn Ferrari die bezig was met Verstappen's teamgenoot Sainz op een ronde te zetten. De Spanjaard ging keurig aan de kant voor de Duitser, maar hield er geen rekening mee dat Verstappen sluw er achteraan ging en zijn wagen ertussen duwde.

Sainz was niet de enige coureur die zich in de luren liet leggen door de jonge Limburger. Even later was het ook Valtteri Bottas die zic liet inhalen door de passerende Vettel met Verstappen in zijn staart. Later kwam het tweetal aan bij Romain Grosjean, maar die was inmiddels gewaarschuwd door zijn team over de acties van Verstappen en hij gooide vanaf P10 de deur dicht. De race liep overigens niet al te best af: later raakt hij de achterkant van de Fransman en komt hij enorm hard tot crashen bij het ingaan van Sainte-Dévote. Nog altijd één van zijn zwaarste klappers.

Die eerste overwinning

Verstappen wist in zijn debuutseizoen nog twee keer te imponeren met vierde plekken in Hongarije en de Verenigde Staten en nadat in het begin van het 2016-seizoen bleek dat Kvyat tegenviel in de Red Bull had Helmut Marko wel genoeg te zien en besloot hij de piepjonge Nederlander naar het topteam te halen en de Rus te degraderen naar het zusterteam van Red Bull, vlak voor de Grand Prix van Spanje in 2016. Verstappen had weinig tijd om zich voor te bereiden op zijn eerste race bij de Rode Stieren, maar het werd een dag om nooit te vergeten.

In het zadel geholpen door de twee crashende Mercedessen van Nico Rosberg en Lewis Hamilton kon Verstappen vroeg in de race doorstoten richting de leiding van de race, waarna hij te maken kreeg met een getergde Kimi Raikkonen in de Ferrari. Het werd een race lang nagelbijten voor iedereen die de Nederlander een warm hart toedraagt. Rondenlang zat de Finse coureur op de staart van de piepjonge Nederlander, maar geen seconde leek het erop dat de Red Bull-debutant ging kraken. En zo geschiedde: Verstappen kwam als eerste over de finish en werd de jongste racewinnaar ooit. Een record dat wellicht nooit meer verbroken wordt.

Masterclass in Brazilië

Hoewel de overwinning tijdens zijn Red Bull-debuut natuurlijk voor altijd bij zal blijven, is de race waarbij de wereld écht kennismaakte met het uitzonderlijke talent van Verstappen misschien wel de Grand Prix van Brazilië op het heroïsche Interlagos van later dat jaar. Het Braziliaanse circuit leverde natuurlijk al jarenlang iconische races waarbij de groten der aarde boven kwamen drijven en Verstappen kondigde zichzelf op die bewuste 13 november 2016 nog maar eens met veel bombarie aan de wereld aan.

Het werd een rit om nooit meer te vergeten. Verstappen wist de race niet eens te winnen, maar imponeerde de wereld met zijn vaardigheden in de regen. Eén van de meest bijblijvende momenten was de ongekende save die Verstappen vlak voor het opgaan van het rechte stuk maakte toen hij zijn bolide leek te verliezen. Zestien ronden voor het einde lag hij bovendien op de zestiende plek in de barre Braziliaanse omstandigheden, maar hij begon aan een inhaalrace van buitenaardse proporties en kwam wonder boven wonder als derde over de streep. Wereldwijd werd er met verbazing gekeken naar zijn rit in Zuid-Amerika.

Eerste pole position

Hoewel Verstappen al in 2016 zijn eerste overwinning te grazen wist te nemen, duurde het bijzonder lang tot hij zijn eerste pole position in de wacht wist te slepen. Tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2019 was het dan eindelijk raak en kwam er een einde aan het lange wachten voor de Nederlander. Op de zaterdag wist hij met een minimaal verschil de Mercedes van Bottas achter zich te houden, terwijl Hamilton het moest doen met de derde plek. Uiteindelijk kwam hij in de race wél tekort en moest hij zijn meerdere erkennen in een uitstekende Hamilton met een goede strategie.

Van de hel naar de hemel in Hongarije 2020

De schrik zat er goed in bij alles en iedereen binnen de Red Bull-stal toen Verstappen op de natte Hungaroring tijdens de opwarmronde zijn bolide verloor op het dampende asfalt. Het leek nog voor het begonnen was einde oefening voor de Limburger, maar hij wist zijn auto toch nog naar de startgrid te loodsen, waar zijn monteurs begonnen aan een loodzware operatie om de wagen binnen korte tijd startklaar te maken voor de Grand Prix van Hongarije.

Dat lukte de monteurs van Verstappen en het bedankje dat de coureur zijn mannen over de boardradio gaf, was dan ook meer dan terecht. Hij wist het harde werk van zijn team al in de eerste ronde te belonen door vanaf P7 naar de een podiumplek door te stoten en vanaf daar keek hij nooit meer terug. Uiteindelijk kwam hij als tweede over de streep in de lastige omstandigheden en de bedankjes die hij over de boardradio bracht aan zijn monteurs waren dan ook niet meer dan terecht.

Eerste overwinning op Zandvoort

Hoewel we natuurlijk een heel boekwerk kunnen schrijven over het 2021-seizoen van Verstappen, zijn er natuurlijk wel een aantal races die het beste bijgebleven zijn. Eén van die races was de terugkeer van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort in 2021. Nadat de race in 2020 noodgedwongen niet door kon gaan, kon de Grand Prix van Nederland in 2021 wél gewoon doorgang vinden. Het was een groot feestje, maar natuurlijk stonden de spotlights op Verstappen om dat compleet te maken.

Verstappen wint eerste keer in Zandvoort

En de Nederlander stelde geen seconde teleur. Op de zaterdag wist hij het uitzinnige Oranjepubliek al te trakteren op een heerlijke pole position en op de zondag deed hij daar nog een schepje bovenop door zijn fanatieke fans te trakteren op dat waar zij voor kwamen: een Nederlandse zege tijdens de terugkeer op Zandvoort. De Red Bull-coureur reed Hamilton op een dikke twintig seconden en schreef daarmee geschiedenis.

De eerste wereldtitel

Zoals gezegd was het Formule 1-seizoen van 2021 er natuurlijk eentje om nooit meer te vergeten, maar het mooiste moment van Verstappen kwam uiteindelijk in de slotrace in Abu Dhabi. Met drie overwinningen op een rij leek er geen maat meer te staan op Hamilton en zijn Mercedes en de wereldtitel leek langzaam maar zeker uit de handen van de Red Bull-coureur te glippen. Ook in Abu Dhabi leek het er lange tijd niet op dat Verstappen aan het einde van de avond met de wereldbeker in zijn handen zou staan, maar het lot bepaalde anders.

Hamilton feliciteert Verstappen met eerste wereldtitel

De crash van Nicholas Latifi bracht het wonder dat Verstappen nodig had tegenover de ontketende Hamilton. Red Bull greep in na het aankondigen van de safety car-situatie en haalde Verstappen binnen voor een setje softs en die gewaagde zet werd beloond. Er werd nog één rondje mogelijk gemaakt door de wedstrijdleiding en het was aan Verstappen om alles op alles te zetten en Hamilton te grazen te nemen. En zo geschiedde: pakte zijn concurrent en haalde zijn eerste wereldtitel binnen in één van de meest epische Formule 1-ontknopingen aller tijden.

Dominante inhaalraces in 2022

Niet per se één moment op zichzelf, maar de dominantie waarmee Verstappen sinds de Grand Prix van Hongarije van dit jaar zijn concurrentie zoek rijdt is bijzonder. Het begon tijdens de race op de Hungaroring, waar Verstappen in Q3 met problemen te maken kreeg en zondag als tiende moest beginnen. Hij waarschuwde die middag echter de wereld en zijn concurrentie door vanaf de tiende stek de overwinning te pakken en de 25 punten mee naar huis te nemen. Het betekende zijn beste overwinning vanaf de laagste startplek tot dan toe.

Verstappen pakt Grand Prix België vanaf P14

De race na de winterstop in België deed hij daar nog eens een schepje bovenop. Op het circuit van Spa-Francorchamps begon de regerend wereldkampioen vanaf de veertiende stek, maar hij stormde met grote dominantie door het veld heen en wist uiteindelijk zelfs zeventien seconden voor teamgenoot Sergio Perez te eindigen. Ook tijdens de Grand Prix van Italië kon het beginnen vanaf de zevende stek hem weinig deren. Ook die race schreef hij vakkundig op zijn naam. Het betekende de opmaat naar wereldtitel nummer twee.

Die geniale laatste Monaco-sector

Fans van Fernando Alonso kunnen beter even doorlezen bij dit kopje, want het leek het mogelijke laatste hoofdstuk van een prachtig jongensboek van de Spanjaard te worden tijdens de Grand Prix van Monaco in 2023. Aston Martin was aan het begin van dat seizoen gewapend met een uitstekende bolide en de ervaren coureur rook in Monaco kansen om nog één keer te doen waar hij al tijden zo vurig naar verlangde: het winnen van een Grand Prix. Nota bene op Monaco leek hij geweldige papieren te hebben na zijn uitstekende ronde die hem virtueel op pole had geposteerd. Verstappen moest echter de streep nog passeren, maar met twee keer geel in de eerste twee sectoren leek het een onmogelijke opgave om de rondetijd van Alonso nog aan te vallen. In de derde en laatste sector ging Verstappen echter voluit en toverde hij met zijn speciale Verstappen-magie een laatste sector uit de hoge hoed die tot één van de beste kwalificatiesectoren uit de geschiedenis gerekend kan worden. Resultaat: pole en de overwinning in zijn woonplaats.

Tien op een rij

Na het pakken van zijn tweede wereldtitel in 2022, stond er het seizoen erna geen enkele maat meer op de ontketende Verstappen en dito Red Bull. Al snel in het seizoen leek het vrij duidelijk dat het voor de teams en coureurs lastig ging worden om een aanval te wagen op het ijzersterke pakket van de RB19 en Verstappen bleek bovendien in bloedvorm te zijn. Vanaf het begin van het jaar gaf de Limburger amper iets weg en schreef hij vanaf de aan Sergio Pérez verloren zege in Azerbeidzjan genadeloos alle races op zijn naam, waarmee het record van meeste overwinningen op een rij van Vettel uit 2013 in zicht begon te komen. Nadat hij dit record evenaarde tijdens nota bene zijn thuisrace in Zandvoort, schreef hij deze ongekende prestatie één race later in Monza op zijn eigen naam. Hij pakte overwinning nummer tien en heeft nu de meeste overwinningen op een rij in handen. Ironisch genoeg ging het de race daarna in Singapore ook meteen mis.

Gerelateerd