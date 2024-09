De Formule 1 is natuurlijk meer dan alleen gas geven en bochten nemen. Achter het stuur van de bolides bevindt zich een complexe wereld van menselijke emoties, mentale kracht en psychologische uitdagingen. Lewis Hamilton doet een boekje open over zijn mentale gezondheid, waar hij vaak moeite me heeft gehad.

Elke Formule 1-coureur, dan wel topsporter, deelt een gemeenschappelijke eigenschap: een onstilbare drang naar perfectie. Men streeft niet alleen naar het bereiken van de snelste rondetijden en meeste overwinningen, maar wil ook voortdurend de eigen grenzen verleggen. Deze zoektocht naar perfectie kan zowel motiverend als uitdagend zijn. De constante drive om beter te worden kan leiden tot intense focus en toewijding, maar kan ook grote mentale druk en zelfkritiek met zich meebrengen. In het verleden zorgde dit vaak voor lastige mentale situaties bij coureurs.

Mentale gezondheid

Een goed voorbeeld van het omgaan met druk en stress is natuurlijk Hamilton. De Britse coureur heeft niet alleen te maken met de verwachtingen van fans en media, maar hij heeft natuurlijk ook de verantwoordelijkheid om Mercedes weer terug naar de top te brengen. Hamilton heeft in het verleden meermaals openlijk gesproken over zijn gebruik van technieken zoals meditatie en mindfulness om stress te beheersen en zich te focussen op het heden. Zijn vermogen om kalm te blijven onder druk heeft bijgedragen aan zijn succesvolle carrière en uiteraard zijn zeven wereldtitels. Toch is het niet allemaal zoals het lijkt, vertelt de Brit aan The Times. "Toen ik twintig was, had ik hele lastige fases. Eerlijk gezegd heb ik bijna heel mijn leven problemen gehad met mijn mentale gezondheid."

Depressie

De rijder uit Stevenage krijgt de vraag of het om spanningen of depressie gaat. "Depressie. Vanaf een hele jonge leeftijd, ik was denk ik dertien, kende ik de druk van het racen en had ik het lastig op school. Ik werd gepest en had niemand om tegen te praten." Hij krijgt de vraag of hij is gaan praten met een therapeut. "Ik heb jaren geleden met een vrouw gesproken, maar dat hielp niet echt. Hopelijk vind ik iemand uiteindelijk. Uiteindelijk leer je wat je mee heb gekregen van je ouders, zie je de patronen en snap je hoe je reageert op dingen en ze kan veranderen. Waar ik in het verleden boos om werd, maakt me nu niet meer kwaad. Ik ben nu veel geraffineerder", besluit de Brit.

