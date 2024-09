Max Verstappen is, naast coureur in F1, ook vaak te vinden in streams van Team Redline om te simracen. Tijdens de meest recente stream kwam, niet geheel verrassend, de taakstraf die de Nederlander afgelopen weekend heeft gekregen ter spraken.

Max Verstappen stond afgelopen weekend rondom de F1 Grand Prix van Singapore in de schijnwerpers, maar niet omdat hij gewonnen had of omdat Red Bull Racing het zo lastig had. Nee, de Nederlander was het hele weekend vooral bezig met vragen beantwoorden over de FIA en de taakstraf die hij gekregen had nadat hij had gescholden tijdens de persconferenties van de coureurs op donderdag. In die persconferentie zei hij dat 'de auto f*cked was', iets wat de FIA niet goedkeurde. Zeker omdat op dezelfde dag FIA-president Mohammed Ben Sulayem had gezegd dat het schelden in F1 minder moet worden.

Artikel gaat verder onder video

Team Redline en Verstappen grappen over taakstraf

Zoals alom bekend is Verstappen, vooral buiten raceweekenden om, erg actief online via Team Redline. Zo ook na het veelbesproken weekend in Singapore. In de stream is een simpele vraag het begin van een periode waarin de FIA in haar hemd gezet wordt. "Mogen we schelden tijdens de stream vandaag?", vraagt een streamer. Verstappen weet daar wel antwoord op te geven. "Nope, dan krijg je een taakstraf en moet je vrijwilligerswerk doen." Ook stelt Verstappen, die binnenkort jarig is, met een knipoog dat hij zijn verjaardag niet al te uitgebreid gaat vieren. "Ik voel met niet helemaal lekker momenteel, dus geen feestjes."