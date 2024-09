De F1 Grand Prix van Singapore is een van de meest uitdagende races op de kalender van de koningsklasse. Max Verstappen, die een van zijn collega's na de wedstrijd bijna zag flauwvallen, legt uit waarom dat zo is.

Ondanks dat het Marina Bay-stratencircuit een aantal lange rechte stukken heeft, ligt de gemiddelde snelheid er toch vrij laag. Dat maakt het met meer dan 100 minuten zonder enige neutralisatie de langste race van het seizoen. Daarnaast is het er erg warm en vochtig, wanneer het Formule 1-circus in de Zuidoost-Aziatische stadstaat is. Singapore heeft een tropisch regenwoudklimaat en dus is het tijdens de race in september ruim boven de dertig graden Celsius.

Genoeg drinken

"Je merkt het al als je hier rondloopt of de trap op loopt", vertelde Verstappen tegenover Viaplay. "Je hartslag gaat omhoog en je zweet meer, dus je moet ervoor zorgen dat je de hele dag door goed drinkt. Ik drink sowieso al wel genoeg, maar hier moet je toch jezelf forceren om meer te drinken. In de auto is het zo warm, het is alsof je in een sauna gaat zitten. En dan moet je nog je rondjes rijden. In de training gaat dat nog wel, maar als je in de race anderhalf tot twee uur lang in de auto moet blijven zitten, dan is het niet bepaald fijn meer."

Bijna flauwvallen

"Het is belangrijk om toch momenten op te zoeken om af te koelen, zoals in een koelere ruimte te gaan zitten of zelfs in een ijsbad. Dat soort dingen helpen altijd wel", zo sloot de Limburger af. Dat oververhitting makkelijk een probleem kan worden in Singapore, merkten ook de Mercedes-coureurs. George Russell viel bij het uitstappen bijna flauw, zoals hier is te zien, evenals Williams-rookie Franco Colapinto. Niet alleen Russell, maar ook ploegmaat Lewis Hamilton kwamen niet opdagen in de mediapen, omdat ze allebei van de uitputting moesten herstellen.

