Zak Brown is klaar met de kritiek op het Formule 1-team van McLaren rondom het wel of juist niet geven van teamorders. Volgens de CEO van de Britse formatie is het makkelijk om vanaf de bank dingen te roepen met een biertje in je hand, maar is het in de praktijk allemaal een stuk complexer.

Het team van McLaren heeft de afgelopen weken de krantenkoppen gedomineerd in de wereld van de Formule 1. De Britse formatie beschikt al enkele weken over de snelste auto, maar heeft lang niet ieder weekend weten te maximaliseren. Dit had er onder andere mee te maken dat de renstal tot voor kort geen teamorders uit wilde delen tussen Lando Norris en Oscar Piastri, ondanks dat eerstgenoemde er aanzienlijk beter voorstaat dan zijn teammaat in het wereldkampioenschap, en dus een betere kans heeft om Max Verstappen nog bij te halen.

Kritiek op McLaren

De kritiek vanuit zowel veel fans als vanuit de media was dan ook niet mals. McLaren zou volgens velen eigenhandig het wereldkampioenschap om zeep helpen. In het constructeurskampioenschap is de renstal Red Bull Racing inmiddels voorbij, maar met nog zes raceweekenden te gaan, is de achterstand van Norris op Verstappen nog altijd 52 punten. En alhoewel McLaren inmiddels dan toch heeft besloten dat het tijd is om alle ballen op Norris te slepen, heeft CEO Zak Brown het gehad met de kritiek op zijn team.

Brown is er klaar mee

"Thuis op de bank met een biertje in je hand is het makkelijk praten", klinkt het tegenover The Sunday Times. "Zo kan iedereen wel een Formule 1-team managen. Honderden miljoen mensen doen dat ieder weekend, maar er komt zoveel meer bij kijken dan je op het eerste gezicht denkt. Dat heeft allemaal invloed op de beslissingen die we nemen. Soms maak je fouten, tuurlijk zijn er dingen die we dit seizoen beter hadden kunnen doen, maar het is niet zo simpel als dat sommige mensen het doen laten lijken."