Max Verstappen zijn verval in dit seizoen zal ook bij Formule E-CEO Jeff Dodds voor steeds meer slapeloze nachten beginnen te zorgen. Aan het begin van het seizoen was hij voor '99 procent' zeker van een Nederlandse wereldtitel en ging hij een weddenschap aan ter waarde van 250.000 dollar.

De voorsprong van Verstappen in het wereldkampioenschap Formule 1 is na de Grand Prix van Singapore geslonken tot een 'schamele' 52 punten, waar eerder dit jaar de vierde wereldtitel voor de Nederlandse coureur al min of meer in de tas leek te zitten. Lando Norris, gewapend met zijn bliksemsnelle McLaren, weet de druk op de Red Bull-rijder met de race verder op te voeren. Hoewel er nog maar zes races en drie sprintraces te gaan zijn en Verstappen op papier genoeg heeft aan een tweede plek tijdens al die races, begint de druk op het Nederlander toch verder en verder te groeien. Een spannend slot van dit kampioenschap is dan ook verre van ondenkbaar.

Kwart miljoen dollar

Het zal bij Formule E-CEO Dodds toch voor wat zweetdruppels zorgen. Aan het begin van dit seizoen was de man die een belangrijke rol speelt bij de FIA zó zeker van zijn zaak, dat hij maar liefst 250.000 dollar durfde te wedden dat Verstappen dit jaar de wereldtitel opnieuw zou pakken, daar hij voor 99 procent zeker was: "Weet je wat: als hij niet wint - er zijn negentien andere coureurs - en één van de andere negentien het wint, geven we een kwart miljoen dollar aan een goed doel naar keuze van de coureur die wél wint", zo maakte hij zijn nobele idee kenbaar tegenover TNT Sports. "Het zou geen drama zijn om een hoop geld aan het goede doel te geven. Maar hij heeft het vorig seizoen zó laten zien. Je kunt niet negentien van de 21 races in één seizoen winnen, de winterstop in gaan, de auto's een beetje ontwikkelen en dan terugkeren en niet winnen. Dat zie ik gewoon niet gebeuren", zei hij destijds. Inmiddels zal zijn mening met de naderende Norris en de overwinningdroogte van Verstappen sinds Barcelona toch wat bijgeschaafd zijn.

"99% Max has got this in the bag"💥 @FIAFormulaE CEO Jeff Dodds puts $250k on the line – will it make Formula 1 more competitive? 🤯 pic.twitter.com/dwFpeBGFzz — TNT Sports (@tntsports) February 21, 2024

