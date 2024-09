Ferrari-coureur Charles Leclerc is ervan overtuigd dat het Italiaanse team het constructeurskampioenschap nog kan winnen. Ferrari staat momenteel 75 punten achter McLaren met nog maar zes Grands Prix te gaan, en ook Leclerc geeft toe dat het team uit Woking momenteel de snelste auto heeft, maar hij denkt alsnog dat Ferrari er voor het eerst sinds 2008 met het kampioenschap mee van door kan gaan.

Leclerc wist in 2024 twee keer te winnen: zijn thuisrace in Monaco, en de thuisrace van Ferrari in Monza, een race die hij in 2019 ook al wist te winnen om zichzelf nóg populairder te maken in Italië. In Azerbeidzjan werd de Monegask nog tweede, maar zowel hij als teamgenoot Carlos Sainz Jr. zakten af in Singapore. Na een slordige kwalificatie werden Leclerc en Sainz respectievelijk vijfde en zevende, terwijl rivalen Lando Norris en Oscar Piastri beiden op het podium stonden. Leclerc denkt dat Ferrari nog een inhaalslag kan maken, maar dan kunnen ze in Maranello geen steken meer laten vallen. “Ik denk dat als we consistent blijven en niet te veel kansen laten liggen, we aan het eind wel zullen tellen en hopelijk genoeg hebben om de constructeurstitel te pakken," zo wordt Leclerc geciteerd door Motorsport.com. “Maar op pure pace denk ik niet dat we al op het niveau zijn om voor de constructeurs te vechten. Ik zie onszelf niet al te sterk in de strijd, maar als zij fouten maken dan kunnen we misschien net als nu in de strijd belanden.”

Niet te veel verwachten

Leclerc weet maar al te goed dat de snelste auto hebben niet altijd betekent dat je het maximaal aantal punten scoort. Het team gaat opportunistisch moeten zijn, zoals het ook was in 2007 en 2008, toen Ferrari McLaren ook aftroefde voor de constructeurstitel. Eerst moet Red Bull nog ingehaald worden, die nog 34 punten voor de Italianen staan. “Hoe goed de laatste twee races ook waren, ik denk dat we altijd hebben gezegd dat we moeten oppassen dat we geen verkeerde verwachtingen hebben, want McLaren heeft nog steeds een betere auto dan wij, een heel stuk zelfs. Op sommige circuits zitten we er dichtbij en op andere verder weg. Voor deze race zaten we dicht bij elkaar, en we hadden nooit echt de snelste auto, behalve misschien in Monaco, en in Monza waren we ook vrij sterk.”

