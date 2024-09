Logan Sargeant nam een paar weken geleden definitief afscheid van Williams en wellicht ook F1 na een teleurstellend tweede seizoen in de koningsklasse. De Amerikaan lijkt nu zijn volgende kans te krijgen in een andere raceklasse.

Dit weet Motorsport.com te melden. De twee seizoenen die Sargeant in F1 mee heeft gemaakt, hebben Williams meer geld gekost dan het heeft opgeleverd. De Amerikaan noteerde zes DNF's en een DNS tijdens zijn races in F1, met als beste uitslag zijn tiende plaats tijdens de 2022 F1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Na de Grand Prix van Nederland was het definitief klaar voor Sargeant, waarna hij vervangen werd door Franco Colapinto nadat al duidelijk was geworden dat Carlos Sainz de Amerikaan vanaf 2025 naast Alex Albon zal vervangen bij Williams.

Sargeant krijgt kans in IndyCar

Sargeant lijkt echter niet lang te hoeven wachten op zijn volgende kans in F1. De Amerikaan zal in de Amerikaanse raceklasse IndyCar, waar aardig wat coureurs terechtkomen die het niet halen in F1 of daar geen kans krijgen, een testdag gaan afwerken. Dit doet hij op 19 november in de auto van Meyer Shank Racing. Dit zal gebeuren op The Thermal Club, een road course in Californië. Dit zal niet het nieuwe team van Sargeant worden, aangezien Meyer Shank Racing de line-up voor 2025 al in huis heeft. Sargeant zal vooral rijden om op de radar van andere teams te verschijnen. Hierbij zal hij onder meer concurrentie krijgen van Nederlander Rinus VeeKay, die nog geen team heeft nadat hij sinds het einde van het seizoen afscheid nam van Ed Carpenter Racing.