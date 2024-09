Max Verstappen was het al niet eens met de taakstraf die hemzelf was opgelegd, maar na de Grand Prix van Singapore reageerde hij ook verbaasd op een enorme boete die Carlos Sainz had gekregen. De coureur van Red Bull Racing laat de FIA weten dat ze echt niet dom zijn.Max Verstappen was het al niet eens met de taakstraf die hemzelf was opgelegd, maar na de Grand Prix van Singapore reageerde hij ook verbaasd op een enorme boete die Carlos Sainz had gekregen. De coureur van Red Bull Racing laat de FIA weten dat ze echt niet dom zijn.

Gerelateerd