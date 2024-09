Daniel Ricciardo pakte de snelste ronde tijdens de F1 Grand Prix van Singapore - een afscheid in stijl, als dit daadwerkelijk zijn laatste race was. De coureur van het Red Bull-zusterteam speelde daardoor een kleine rol in de strijd om de wereldtitel en denkt zichzelf verzekerd te hebben van een mooi kerstcadeau.

De geruchten rondom de toekomst van Ricciardo in de Formule 1 worden alsmaar luider. Het begint er steeds meer op te lijken dat hij bij VCARB plaats zal moeten maken voor mede-Oceaniër Liam Lawson. De verwachting was al dat Lawson vanaf 2025 de nieuwe ploegmaat van Yuki Tsunoda zou worden, maar het kan zijn dat de coureur, die vorig jaar al inviel vanwege een blessure van Ricciardo, na de herfststop weer mag instappen. Ricciardo werd slechts achttiende in Singapore, zijn vijftiende puntloze resultaat dit jaar, maar hij klokte wel de snelste rondetijd door in de een na laatste ronde nog naar binnen te komen voor een nieuw setje rubber.

Punt afgepakt van rivaal Verstappen

Lando Norris had de snelste ronde in handen, voordat deze door Ricciardo werd afgepakt. Dat betekent dat hij dus een puntje minder op Max Verstappen is ingelopen. McLaren wil dat er gekeken wordt naar het feit dat het B-team van Red Bull het A-team van Red Bull heeft geholpen. Tegelijkertijd was Verstappen de man uit Perth erg dankbaar.

"Ik had dat idee wel", antwoordde Ricciardo tegenover de aanwezige media, gevraagd of de extra pitstop puur was om de snelste ronde van Verstappens rivaal af te pakken. "Maar aan de andere kant, ze lieten me gewoon lekker plezier maken, omdat we toch zover buiten de punten lagen. We waren niet snel genoeg, daar komt het uiteindelijk op neer. Ik weet niet precies hoe Yuki het heeft gedaan, maar ik zag ook dat hij buiten de punten reed. Misschien is dat wel een soort bevestiging dat we het niet voor elkaar hadden. En die snelste ronde... Ik hoop nu eigenlijk dat Max [het kampioenschap] wint met één punt voorsprong, want ik heb mezelf hiermee een heel mooi kerstcadeau gegarandeerd. Als het zo loopt, dan spijt het me, Lando. Maar ik denk dat ik een mooi kerstcadeau zal krijgen."

Toen Verstappen de uitspraken van Ricciardo hoorde, reageerde hij lachend: "Hij mag om alles vragen wat hij wil!"