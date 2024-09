De Grand Prix van Singapore is doorgaans één van de zwaarst ritten op de kalender en op zondag was dat voor de coureurs niet anders. De Mercedes-rijders hadden het wel heel erg zwaar na afloop van de race en het team nam dan ook een drastische maatregel om George Russell en Lewis Hamilton te beschermen.

Zoals gebruikelijk verschijnen de coureurs na afloop van de sessies in de media om daar hun woordje te houden en vragen te beantwoorden van journalisten. In Singapore kwam dat er echter niet van voor het team van Mercedes. De Zilverpijlen lieten na afloop van de slopende sessie in de broeiende hitte weten dat zowel Russell als Hamilton niet in de media zouden verschijn en: "Helaas zullen George en Lewis allebei niet in de media-pen verschijnen omdat ze aan het herstellen zijn van de inspanningen van de race deze avond", zo laat de team in een kort statement weten.

Niet in de media

In plaats daarvan zal het team zelf later nog quotes aanleveren waarin Russell en Hamilton terugblikken op wat er gebeurd is in Singapore, de race waarbij de Zilverpijlen als vierde en zesde over de streep kwamen. Op het internet reageert men met verbazing over de opmerkelijke beslissing van Mercedes en denkt men dat het ook te maken heeft met de belabberde strategie voor met name Hamilton: "Lewis zal wel pissed zijn. Ze zijn bang dat hij gaat zeggen wat hij denkt", zegt iemand op X. "Ze zijn bezorgd over wat Lewis zou vertellen in de 'hitte' van het moment. Daarom hebben ze ze allebei vroegtijdig naar bed gestuurd, reageert iemand anders weer gekscherend over de opvallende actie.

