Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft benadrukt dat hij zich niet zal mengen in een discussie over het kopiëren van andere auto's. Van de AMR23 wordt gezegd dat het een kopie van de RB19 betreft, maar de teambaas wil een woordenstrijd voorkomen.

Het team uit Silverstone was de grootste opvaller tijdens de seizoensopener in Bahrein, afgelopen weekend. Aston Martin heeft een stap omhoog weten te zetten, daar waar andere teams zijn blijven hangen of zelfs een stap achterwaarts hebben gedaan. De renstal van Lawrence Stroll heeft in de voorbije jaren veel personeel weggekaapt bij andere teams, iets wat in de Formule 1 heel normaal is. Dan Fallows is verantwoordelijk voor de aerodynamica bij het team en de voormalig Red Bull-medewerker kan simpelweg niet zijn geheugen resetten.

Drie Red Bull's

Sergio Pérez grapte afgelopen zondag dat er drie Red Bull's op het podium stonden en Helmut Marko wees bij ServusTV naar de rol van Fallows. "Het is waar, wat Fallows in zijn hoofd heeft kan niet worden uitgewist. De focus kopiëren is niet verboden, maar kun je zo gedetailleerd kopiëren zonder documentatie van onze auto te hebben?", zo vroeg Marko zich af. Krack gaat simpelweg de discussie niet aan: "We hebben altijd besloten dat we geen woordenstrijd aangaan."

Kloof met Red Bull 'substantieel'

Tijdens de kwalificatie kwam Fernando Alonso uiteindelijk zo'n zes tienden tekort op de tijd van polesitter Max Verstappen, maar qua racepace lag de AMR23 dichterbij de RB19. "Ik denk dat het gat nog steeds substantieel is, we weten niet hoeveel management Red Bull moest doen en deed. Ik denk dat het voor hen vrij comfortabel was om gewoon de verplichte banden door te krijgen en de race naar het einde te cruisen. Dus ik denk dat we nu een goed resultaat hebben, we hebben onze auto verbeterd", zo legt hij uit.

De jacht op de top lijkt ingezet te zijn, maar Krack blijft bescheiden: "Maar we vechten hier met teams die gewend zijn om vooraan te rijden, ze zijn erg gewend aan een intensieve ontwikkeling. Dus ik denk dat we respectvol en nederig moeten zijn, en kijken hoe het verder gaat."