Max Verstappen sloot de F1 Grand Prix van Singapore af waar hij begon: P2. De Nederlander kon Lando Norris niet bijhouden, maar was wel te snel voor de rest van het veld. De Nederlander was tevreden over het resultaat, maar niet over de rest.

Verstappen begon vanaf P2 aan de race, maar kreeg bij de start niet de kans om Norris aan te vallen. Vervolgens bleek het eigenlijk een vrij saaie race te worden voor Verstappen, die Norris per rondje bijna een seconde sneller zag zijn. Zeker op de mediums bleek het lastig voor Verstappen, daar waar het op de hards beter ging. De Nederlander kon Oscar Piastri en de auto's van Mercedes en Ferrari wel achter zich houden. De voorsprong van Verstappen op Norris is kleiner geworden na de zege van Norris: van 59 punten naar 52 punten.

Verstappen over GP Singapore

In gesprek met Viaplay liet Verstappen merken dat hij een vrij eenzame race heeft gereden in Singapore. "Te langzaam voor de kop en voor de rest heb ik gewoon mijn eigen race gereden." Echt helemaal tevreden met P2 was hij dan ook niet, alhoewel de Nederlander wel realistisch is over de huidige situatie bij zowel McLaren als Red Bull Racing. "Je wil natuurlijk altijd winnen. Dit circuit ligt ons sowieso niet en McLaren is over het algemeen sneller. Dan is P2 het maximale, want je weet toch een McLaren achter je te houden."

Verstappen had het lastig met zijn banden

Waar had Verstappen, die gedurende de race dus vooral alleen reed, het lastig mee gedurende de race? "Het was lastig. Ik had te veel bandendegradatie, vooral bij de achterbanden. Dan kun je aan het begin en het einde van de bocht de bochten niet aanvallen. Daardoor verloor ik heel veel tijd, ook door de hobbels en de kerbstones. Dat loopt ook niet heel erg lekker." Genoeg werk nog aan de winkel dus voor Red Bull, dat nu drie weken aan de slag kan richting het raceweekend in Austin.

