Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Singapore?

De F1 Grand Prix van Singapore zal vandaag, op zondag 22 september, verreden worden. Lando Norris mag vanaf de pole position beginnen, nadat hij Max Verstappen had verslagen. Mercedes bezit de volledige tweede startrij

Het Marina Bay Street Circuit staat sinds 2008 op de kalender van de Formule 1, maar de Grand Prix van Singapore werd eerder al van 1966 tot en met 1973 verreden op het Thomson Road Circuit als een Formule Libre-race. Graeme Lawrence was daar het meest succesvol met drie overwinningen, eerst met een McLaren, daarna met een Ferrari en een Brabham. De configuratie van het stratencircuit waarop de koningsklasse tegenwoordig racet, heeft een lengte van 4,940 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton met een tijd van 1:35.867 in 2023. Singapore was de eerste nachtrace ooit op de F1-kalender en ook vandaag wordt de wedstrijd weer in het donker verreden.

Wanneer begint de race?

Norris was dus het snelst in de kwalificatie en zat twee tienden onder de tijd van Verstappen. Mercedes hoopt met Lewis Hamilton op P3 en George Russell op P4 de jacht te kunnen openen. Oscar Piastri kwam niet verder dan de vijfde stek voor Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda. Door een track limit-overschrijding van Charles Leclerc en een crash van Carlos Sainz zijn de Ferrari's de hekkensluiters van de top tien. Sergio Pérez was langzamer dan de Williams-bolides van Alexander Albon en Franco Colapinto en moet vanaf de twaalf plaats komen.

Er is 40 procent kans op regenbuien in Singapore, maar vanwege het tropische klimaat is het weer lastig te voorspellen.

De eerste actie op de baan zal de tweede race van de F1 Academy zijn. Deze staat gepland voor 9:35 uur Nederlandse tijd en zal verreden worden over 12 ronden of 25 minuten plus een ronde, als er veel neutralisaties zijn. Om 10:40 uur Nederlandse tijd is er nog de tweede race van de Porsche Carrera Cup Asia. Nadat de fans de tijd hebben gekregen voor de pit walk, de coureurs achterop de vrachtwagen over het circuit zijn gegaan, en het Singaporese volkslied is afgespeeld, zal de Grand Prix op de straten van Marina Bay van 62 ronden om 14:00 uur Nederlandse tijd van start gaan.

