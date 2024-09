Het is eigenlijk hét verhaal van het weekend: de taakstraf die Max Verstappen kreeg na het schelden op de persconferentie op donderdag. Eerder bleek al dat de coureurs totaal niet te spreken waren over de straf voor hun collega en ook Franco Colapinto laat op een grappige manier online van zich horen.

De afgelopen dagen is er een hoop te doen geweest rondom uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die liet weten dat hij vindt dat de coureurs in de Formule 1 een stuk minder mochten schelden op de boardradio's richting de teams. Volgens de Emirati is het gevloek van Formule 1-coureurs over de boordradio de afgelopen tijd toegenomen, maar is daar geen plaats voor in de sport. "Wat als er kinderen kijken? Wat leer je ze dan over onze sport?", zo klonk het onder andere vanuit de voorman van de FIA. Op de persconferentie op donderdag liet Verstappen het er niet bij en gooide hij ook nog wat olie op het vuur: "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto f*cked was", zei hij nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging.

Woede bij coureurs

De FIA kon niet bepaald lachen om de opmerkingen van Verstappen en men riep de drievoudig wereldkampioen op vrijdag op het matje voor een tik op de vingers. De Red Bull-rijder kreeg een taakstraf van de stewards voor zijn uitspraken en daarmee was weer een nieuwe rel geboren. Ook in de groepsapp van alle coureurs werd er met vraagtekens gereageerd op de actie van het motorsportorgaan en daaruit bleek dat men vanuit de coureurs ook niet kan waarderen wat de FIA heeft gedaan. Niet iedereen spreekt zich daarover uit, maar kersvers Formule 1-coureur en ongeschreven blad Colapinto besloot zich wel online uit te spreken, al dan niet op humoristische wijze.

Briljante reactie

In een filmpje van de Formule 1 op Instagram, waarin Verstappen probeert om Colapinto in te halen tijdens de vrije training, horen we de Red Bull-coureur lachen op de boardradio nadat de Argentijn zich niet zomaar gewonnen wil geven. De rookie-rijder haakt op hilarische wijze in op de actualiteiten van dit weekend: "Penalty, hij is aan het lachen", zo reageert hij op cynische wijze op de straf van Verstappen voor zijn grof taalgebruik op vrijdag. Het levert hem op Reddit en Instagram de lachers op zijn hand op: "Franco doet drie weekenden mee en hij weet dat de penalty voor het schelden belachelijk is", zegt iemand. "Ik hou van hem en hij is indrukwekkend tot nu toe. Ik ga hem missen na dit seizoen", zegt iemand anders ten slotte.

