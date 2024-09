Norris klokt snelste tijd in tweede training Singapore, Verstappen nergens te bekennen

Lando Norris heeft met een 1:30.727 de snelste tijd geklokt in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Singapore. Hij was een paar honderdsten sneller dan Charles Leclerc, die volgde op de tweede plaats. Red Bull Racing kende een moeizame sessie en zag Max Verstappen blijven steken op de vijftiende plaats.

In tegenstelling tot de eerste vrije training, ging de tweede oefensessie onder kunstlicht van start in Singapore. De coureurs begonnen wisselend op de medium- of harde band. Net als vanochtend, was het nu ook weer Ferrari dat sterk aan de sessie begon. Datzelfde gold ook voor het team van Williams, dat plots Albon bovenaan de tijdenlijst zag staan na het eerste kwartier. Met zijn ronde van 1:32.238 op de medium band was hij sneller dan alle anderen op dezelfde band. Ook Tsunoda en Ricciardo zaten er - wederom - met een tweede en vijfde tijd uitstekend bij in de beginfase van de training op Marina Bay. Verstappen klokte nog geen snelle ronde. Hij begon op de harde band en klaagde over gebrek aan grip.

Williams-coureurs trekken de aandacht

In het tweede gedeelte van de sessie was het nog steeds Albon die bovenaan de tijdenlijst schitterde, ditmaal met een rondetijd van 1:31.650, neergezet op de softs. Eerlijkheid gebied te zeggen dat de concurrentie nog geen run op de zachte band had neergezet. In de tussentijd maakte zijn teamgenoot een hilarische fout. Colapinto dook de pitstraat in, maar parkeerde zijn bolide bij de verkeerde pitbox. In plaats van bij het 'blauw' van Williams te stoppen, zette hij zijn bolide stil bij het 'blauw' van Alpine. De monteurs van de Franse renstal konden er wel om lachen en Colapinto vervolgde al snel zijn weg naar zijn eigen team.

McLaren en Ferrari snel, Red Bull spoor bijster

Vervolgens begon ook de rest van het veld aan hun run op de softs en dit resulteerde in wat verschuivingen op de tijdenlijst. Norris en Leclerc bevestigden hun rol als favorieten op deze baan en gingen naar respectievelijk plek één en twee. Terwijl de beide Racing Bull's ook uitstekend bij de toppers wisten te blijven, slaagde Verstappen hier verrassend genoeg totaal niet in. Op de zachte band moest hij maar liefst 1,3 seconden toegeven op de snelste tijd. Hiermee belandde hij troosteloos op de dertiende stek, zelfs nog ver achter teamgenoot Pérez, die met de achtste tijd eveneens nog niet wist te overtuigen.

Norris de snelste in Singapore, Verstappen teleurstellend

In de slotfase begonnen de coureurs zoals gebruikelijk met hun long runs en ook daar had Verstappen nog niet het gewenste tempo. Russell parkeerde zijn auto nog even in de muur en verloor hierbij zijn voorvleugel. Aan de tijdenlijst veranderde niets meer en dat betekent dat Norris zich de snelste van de sessie mocht noemen met zijn rondetijd van 1:30.727. Leclerc volgde op korte afstand op plek twee, met daarachter teamgenoot Sainz. Tsunoda werd knap vierde, gevolgd door Piastri en vervolgens eveneens een knappe zesde plaats voor Ricciardo. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Pérez, Albon en Hülkenberg.

Verstappen wist zich niet naar de bovenste plaatsen op de tijdenlijst te rijden. De drievoudig wereldkampioen bleef steken op de vijftiende tijd en lijkt wederom een moeizaam weekend tegemoet te gaan. Pérez werd achtste en wist eveneens niet te overtuigen. Op basis van de vrijdagsessies mag aangenomen worden dat McLaren en Ferrari de grote favorieten zijn voor de Grand Prix van Singapore.

