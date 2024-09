Dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Singapore en zoals gebruikelijk is de tweede sessie van het weekend de tweede vrije training. Tijdens de eerste sessie wist Max Verstappen niet verder te komen van de vierde stek, terwijl Charles Leclerc de snelste man was. Hoe gaat dat in sessie twee? Mis vanaf 15:00 uur niks in dit liveblog.

LIVE | Tweede vrije training GP Singapore Sort by: Latest Oldest Liveblog gesloten Daarmee sluiten we het liveblog van de tweede vrije training. Bedankt voor het volgen en tot morgen! Daar is de vlag! En deze tweede vrije training loopt op zijn einde, waarbij Russell VT2 zonder voorvleugel afsluit. Norris is dit keer de snelste man, voor Leclerc. Daarmee wisselen zijn van positie ten opzichte van VT1. Sainz sluit aan in de top drie. Verstappen stelt teleur met P15 en het lijkt er voorlopig nog niet helemaal super uit te zien bij Red Bull. Russell staat in de muur De Britse coureur raakt de controle over zijn Mercedes kwijt en raakt de muur. Geen al te beste beurt voor de Britse rijder... Momentjes bij Norris De snelste man op de baan moet een paar keer uitwijken voor andere bolides op de baan, al gaat dat verder gelukkig allemaal goed. Daar hebben we de Red Bull-mannen Verstappen en Pérez zijn het circuit op om nog wat rondjes te maken. Verstappen doet dat echter op de harde band, dus een verbetering lijken we niet meer hoeven te verwachten. Kwartiertje op de klok We beginnen aan het laatste kwartier van deze vrijdag. Kan Versappen vanaf P15 nog een sprong maken of blijft hij in de pits staan? Klein half uur te gaan nog Verstappen bungelt ergens in de middenmoot met een matige veertiende stek, komt dat nog wel goed? De verbeteringen vliegen om de oren Norris, Leclerc, Tsunoda, Piastri, Ricciardo en Russell hebben op de softs inmiddels de tijd van Albon te grazen genomen. Albon nu weer de snelste Dit keer op de softs, de Williams-rijder noteert een 1:31.650. Paars, paars, paars Het is Leclerc die even een flink gat richting de rest van de coureurs rijdt met een 1:31.665, ook op de mediums. Snelste tijd voor Albon Daar is Albon plotseling met een 1:32.238, een mooie tijd van de Britse Thai! Het levert applaus op in de pitbox van zijn team. Geen grip bij Verstappen De Nederlander doet op de boardradio zijn beklag over een groot gebrek aan grip. Dat klinkt niet goed. Ondertussen gaat Sainz naar de snelste tijd, terwijl Leclerc direct daarna volgt: 1:32.627. Ricciardo de snelste tijd De geplaagde VCARB-rijder op de mediums noteert een 1:32.652, waarmee hij sneller is dan Norris op de harde band. Voorlopig lijkt het zusterteam van Red Bull lekker te gaan op Singapore. Eerste tijden druppelen binnen Leclerc is in ieder geval alweer vrij snel op tempo en met een 1:32.788 op de mediums noteert hij na de eerste snelle rondjes te beste tijd. Norris sluit aan op de Monegask, al is dat op de harde band wel een flink verschil van acht tienden. Verstappen is ook op de harde band aan het rijden: hij ligt zevende. We zijn los! De tweede vrije training van vandaag, dit keer onder de kunstlichten, is van start! Een hoop coureurs gaan meteen het asfalt op om te kijken hoe de vork in de steel zit. Onder meer Zhou, Ocon, Bottas, Tsunoda, Gasly, Russell, Ricciardo en Albon zijn onderweg. Load more

Gerelateerd