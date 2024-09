Lewis Hamilton is de volgende coureur die heeft gereageerd op de uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem over het taalgebruik van de coureurs op de boardradio. Volgens de Brit zit er een racistische kant aan de uitspraken.

Ben Sulayem besloot donderdag de belangstelling van de media op te zoeken door in een interview te stellen dat het taalgebruik van de huidige F1-coureurs ver boven de perken is. Hij maakte hierbij het vergelijk met rappers. "Wij zijn geen rappers. Hoe vaak gebruiken zij het f-woord per minuut? Zo vaak gebeurt het bij ons niet, maar dat zijn zij, en wij zijn wij. In het heetst van de strijd ben je wel eens boos, maar we moeten voorzichtig zijn met ons gedrag. Stel je voor dat er kinderen kijken en dan hoor je deze lelijke taal. Wat moet je dan zeggen? Wat leer je ze dan over onze sport?", aldus Ben Sulayem.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Magnussen richt zich met dringende oproep tot FIA na schorsing

Hamilton reageert op FIA-president

Hamilton stelt tegenover Motorsport.com dat er, vanuit zijn uitgangspunt, ook een racistische toon zit aan de uitspraken van Ben Sulayem. "Ik ben niet blij met hoe hij het verwoord. De verwijzing naar rappers is een stereotiep. Als je je bedenkt dat de meeste rappers zwart zijn en hij eigenlijk zegt dat we niet zoals hen zijn, vind ik dat een verkeerde woordkeuze en zit er een racistisch element in."

Hamilton weet dat taalgebruik beter moet

Hamilton erkent echter wel dat het beter moet vanuit de coureurs als het gaat om het taalgebruik. "Ik ben het eens met het feit dat het beter kan. Het is wel goed om wat emoties te hebben, we zijn geen robots. Het is moeilijk. Ik heb het onder controle, omdat er meer dan tweeduizend mensen voor me werken en ik in deze positie veel volgers van alle leeftijden heb. Maar het gaat niet om mij. Ook al heb ik deze ervaring op de baan, wat ik doe en wat ik zeg heeft invloed op al die mensen die tijd opofferen met hun gezin, die absoluut alles hebben gegeven voor mij om deze kans te krijgen."

Gerelateerd