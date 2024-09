Het zijn niet de best mogelijke tijden voor Max Verstappen en Red Bull Racing en ook het komende weekend staat er weer een zware beproeving op de rol voor de Nederlander. Verstappen weet dat er een lastige race aan zit te komen, maar blijft hoopvol over de kansen in het kampioenschap.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioenschap. Inmiddels is men na de opnieuw niet zo best verlopen race in Bakoe er voorbij gevlogen en is de papaya-renstal nu de koploper.

Geleerd van de fouten

Het zorgt natuurlijk voor groot ongenoegen bij kamp Verstappen. Daar maakt men zich zorgen met het oog op de toekomst en hoopt men gewoon simpelweg de beste auto tot de beschikking te hebben. Bovendien staat het wereldkampioenschap van 2024 voor Verstappen ook steeds meer onder druk: de voorsprong op Lando Norris is nog 59 punten en met het altijd lastige Singapore voor de deur kan dat zomaar nog verder slinken. Verstappen blikt vooruit op dat komende weekend: "We hebben geleerd van wat we vorige week fout hebben gedaan in Bakoe en deze week kunnen we wat verschillende dingen proberen in Singapore. Marina Bay is een cool circuit, maar we verwachten hier wel een uitdaging, zoals in het verleden ook het geval was", zo brengt hij het slechte nieuws over aankomend aan zijn fans.

Strijd om het kampioenschap

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "In de race ligt het hier zoals gebruikelijk dichtbij elkaar en natuurlijk is het heel warm en benauwd. De wijzigingen die we in eerste instantie deden in Bakoe waren positief en we gingen de goede richting op. We denken te weten wat er beter kan en natuurlijk moeten we zeker blijven dat we dat we de set-ups optimaliseren. Het wordt belangrijk om de auto beter in controle te houden op lage snelheid, zodat hij niet alle kanten op springt. Dat zal ons een hoop helpen." Ten slotte spreekt hij nog eens strijdbaar richting het restant van het seizoen: "We blijven vechten voor het kampioenschap. We winnen en verliezen als team en blijven ervoor gaan om sterker terug te komen."

