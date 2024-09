David Croft is van mening dat de Grand Prix van Singapore hét moment is voor Lando Norris om een serieuze tik uit te delen aan de voorsprong van Max Verstappen in het wereldkampioenschap Formule 1.

De Formule 1 strijkt aankomend weekend neer in Singapore, waar op zondag op het Marina Bay Street Circuit de achttiende ronde van het seizoen wordt verreden. Met nog zeven raceweekenden te gaan en 206 punten te verdelen, is het zaak voor Lando Norris om zo snel mogelijk zijn achterstand van 59 punten op Max Verstappen weg te werken, wil hij nog kans maken op het wereldkampioenschap. Volgens Sky Sports-verslaggever David Croft biedt de aanstaande stratenrace hiervoor een uitgelezen mogelijkheid.

Artikel gaat verder onder video

Schade toebrengen aan voorsprong Verstappen

"McLaren heeft als team geprofiteerd, maar Lando heeft als coureur geen groot voordeel gepakt", doelt Croft tegenover Speedcafe op de afgevlakte performance van Red Bull Racing de afgelopen weken. "In Singapore moet Lando daarom serieuze schade toebrengen aan het voordeel van Max in het kampioenschap. Red Bull heeft het niet goed gedaan in Singapore, het is geen circuit waar ze eenvoudig winnen. Ik verwacht ook niet dat ze dit weekend eenvoudig zullen winnen."

De tijd dringt

Croft vervolgt: "De tijd begint op te raken en ik denk dat tegen de tijd dat we in Austin zijn, Red Bull veel heeft opgelost van wat er niet klopt aan de auto." Met Austin doelt de Brit op de Grand Prix van de Verenigde Staten op zondag 20 oktober, de eerstvolgende race na Singapore. "Norris moet die achterstand dus met minimaal tien punten verkleinen in Singapore, wat betekent dat Oscar [Piastri] zijn teammaat misschien een beetje moet helpen."

Gerelateerd