Brian Van Hinthum

Donderdag 9 maart 2023 16:03 - Laatste update: 16:26

Max Verstappen lijkt na een bijzonder goed verlopen openingsrace in Bahrein de gedoodverfde favoriet om dit jaar wereldtitel nummer drie in de boeken te rijden. Mika Häkkinen, zelf tweevoudig wereldkampioen, denkt dat er geen ontkomen aan is en dat hij dit jaar gepasseerd wordt door de 25-jarige coureur uit Hasselt.

Voorlopig lijkt Verstappen weer helemaal door te gaan waar hij aan het einde van 2022 gebleven was. De regerend wereldkampioen wist na een stroeve start van het vorige seizoen de zaken snel om te draaien en al snel bleek dat we in een seizoen van Verstappen-dominantie aanbeland waren. De Limburger wist vijftien races op zijn naam te schrijven en reed zo met twee vingers in zijn neus richting zijn tweede wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Dominante start van het seizoen

Dit seizoen werd er voor Red Bull gevreesd dat de windtunnelstraf en de honger van Mercedes ervoor konden gaan zorgen dat het een stuk lastiger zou gaan worden voor Verstappen, Daar blijkt voorlopig echter weinig van terecht te komen. Red Bull heeft in de opening van het seizoen de zaakjes uitstekend op orde en dus kon Verstappen - ondanks de nodige problemen gedurende het weekend - vrij moeiteloos de Grand Prix van Bahrein op zijn naam schrijven.

Verstappen pakt Häkkinen

Tweevoudig wereldkampioen Häkkinen krijgt bij Viaplay de vraag of hij bang is dat de Nederlander hem dit jaar passeert in het klassement van de wereldkampioenschappen. "Hij is heel relaxed. Ze weten dat ze een goede auto hebben en ze waren ontzettend betrouwbaar tijdens het testen. Ze hebben dus alle reden om heel relaxed te zijn. Hopelijk niet té veel. Ik kon nooit relaxen, want deze gozer [David Coulthard, red.] racete tegen mij en hij was supersnel. Maar, ja. Ik denk dat Max het dit jaar weer zal doen. Ze zijn enorm sterkt, vol vertrouwen in alles wat ze doen. Ik denk dus dat ze een ontzettend goede kans hebben.", is zijn duidelijke antwoord.