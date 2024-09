George Russell krijgt volgend seizoen te maken met Andrea Kimi Antonelli en door de op de achtergrond aanwezig blijvende interesse van Mercedes in Max Verstappen, zou de positie van de Brit volgend jaar op het spel staan. Guenther Steiner legt uit hoe de vork volgens hem in de steel zit.

Vanaf volgend seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin dit seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent volgend seizoen de kans te geven.

Russell kan probleem hebben

Het feit dat Antonelli het project van Wolff is en de Oostenrijker duidelijk alles op alles zou zetten om Verstappen voor 2026 te signeren, kan een lastige situatie gaan betekenen voor Russell. De Britse coureur moet volgend seizoen de kar gaan trekken en kan zich niet veroorloven om onder te doen voor zijn rookie-teamgenoot. Mocht men daadwerkelijk Verstappen aan kunnen trekken, denkt Steiner dat Russell in dat geval een probleem heeft: "Ja, in dat geval is hij misschien genaaid. Maar ik denk dat hij zich daar wel bewust van is. Hij kan alleen zijn waarde bewijzen door te laten zien dat hij resultaten kan boeken tegen Antonelli", zo vertelt hij in de Red Line-podcast.

De manier waarop

In het gesprek met Steiner wordt er vervolgens aangestipt dat er mogelijk niet voldoende tijd is voor Russell om in één jaar te laten zien wat hij kan tegen Antonelli: "Het gaat er ook om hoe je een rookie verslaat", zegt Steiner daarop. "Je moet hem domineren. Op een bepaald punt, hoeveel Toto ook houdt van Kimi, denk ik dat de liefde voor hem ook heel snel over kan zijn als hij niet levert. Het hangt allemaal af van je eigen prestaties. Ik hou zoveel van jou als je prestaties", zo besluit Steiner ten slotte over Antonelli zelf.

