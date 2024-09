Nico Rosberg liet recent weten te twijfelen aan de toekomst van George Russell kijkende naar de situatie. Zo zou Toto Wolff ten koste van alles Max Verstappen in de auto willen hebben in 2026 en zich willen focussen op Andrea Kimi Antonelli. De Britse coureur zelf haalt zijn schouders op over de geruchten.

Vanaf volgend seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin dit seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent volgend seizoen de kans te geven.

Uitspraken Rosberg

Het feit dat Antonelli het project van Wolff is en de Oostenrijker duidelijk alles op alles zou zetten om Verstappen voor 2026 te signeren, betekent volgens Rosberg weinig goed nieuws voor Russell: "George zit er helemaal niet veilig, want Toto wil Max. Wolff zal het voor 2026 opnieuw proberen, want 'opgeven' komt niet voor in Toto's woordenboek. Als Max beschikbaar komt - en ik geloof dat dat een mogelijkheid is - dan wordt het een shoot-out tussen George en Kimi in 2025. Hij zou degene moeten zijn die het team leidt, want Kimi is achttien, volledig nieuw en bevindt zich in een positie met volop druk. Het is dus geen makkelijke situatie voor George", zo liet de Duitser eerder weten.

Russell maakt zich geen zorgen

Russell maakt zichzelf ogenschijnlijk echter nog niet zo druk over zijn toekomst bij de Zilverpijlen: "Eerlijk gezegd hebben we het daar nog helemaal niet over gehad. Ik zit al zolang bij dit team. Ik word gemanaged door Mercedes en we hebben altijd gezegd dat we samen verder willen voor de onbepaalde toekomst", zo klinkt het stellig tegenover PlanetF1. Er zijn veel gesprekken gaande, wat behoorlijk vermakelijk is om te lezen. Vanuit mijn kant ben ik daar echter helemaal niet op gefocust. Ik concentreer me vooral op mijn racen", zo besluit de Mercedes-rijder.

