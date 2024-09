Dit seizoen rijdt de Formule 1 maar liefst zes sprintraces. Echter zit het seizoen er inmiddels al voor tweederde op, terwijl we nog de helft van de sprintraces op het programma hebben staan. Waar en wanneer zullen de laatste sprintraceweekenden van het jaar plaatsvinden?

De sprintraces - die in 2021 werden geïntroduceerd - gingen vorig seizoen wegens de nodige kritiek op de schop. De FIA introduceerde de Sprint Shootout, een verkorte kwalificatie die de startopstelling bepaalt voor de sprintrace van de zaterdag. De twee sprintsessies zorgen ervoor dat we geen VT2 en VT3 rijden in dit weekend. De coureurs krijgen dus maar één kans om te oefenen, voordat we overgaan op een sessie waar het er echt om draait. In tegenstelling tot 2023, is de Sprint Shootout nu al op de vrijdag, waar vorig seizoen de kwalificatie voor de race al op vrijdag werd gereden.

Artikel gaat verder onder video

Sprint Shootout

De Sprint Shootout wijkt af van de reguliere kwalificatie, al zijn er ook overeenkomsten. De sessie wordt afgewerkt aan de hand van een Q1, Q2 en Q3. Deze sessies zijn echter korter dan de sessies tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix. Q1 duurt 12 in plaats van 18 minuten, Q2 duurt 10 in plaats van 15 minuten en Q3 duurt 8 in plaats van 12 minuten. In Q1 en Q2 moeten coureurs verplicht op een nieuwe set mediums rijden. In Q3 moet de zachte band verplicht onder de bolides worden geschroefd, maar dit hoeft geen nieuwe set te zijn. Aan de hand van de Shootout, wordt de startopstelling voor de sprintrace van zaterdag bepaald. In die sprintrace kunnen de coureurs belangrijke punten voor het wereldkampioenschap in de wacht slepen.

Hoeveel sprintraces zijn er nog te gaan?

Vanuit de FIA heerst de wens om steeds meer sprintraces aan de kalender toe te voegen, hoewel coureurs als Max Verstappen daar totaal niet op zitten te wachten. Voor 2024 stonden er zes sprintraces op de rol. Hoewel we al ruim over de helft van het seizoen zijn en nog maar acht van de 24 races op de kalender hebben staan, hebben we nog wel drie van de zes sprintraces tegoed in het slot van het seizoen. Het eerste sprintraceweekend van de drie overgebleven sprints begint op vrijdag 18 oktober in Austin, Verenigde Staten. Op vrijdag 1 november begint in São Paulo, Brazilië sprintraceweekend nummer vijf, terwijl de laatste sprintrace van het weekend plaatsvindt vanaf vrijdag 29 november in Lusail, Qatar.

Gerelateerd