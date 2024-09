Andrea Kimi Antonelli zal vanaf volgend jaar deel gaan nemen aan de Formule 1 en daarmee treedt hij - een soort van - in de voetsporen van zijn naamgenoot: Kimi Räikkönen. Wat vindt hij van de aanstaande debutant?

Vanaf volgend seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin dit seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Max Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent volgend seizoen de kans te geven.

Nieuwe Kimi

En dus is het voor het eerst sinds 2021 dat we een Kimi op de grid zullen hebben. Na dat seizoen zwaaide de Kimi die we kenden af, Räikkönen. De markante Fin besloot na dat seizoen na een lange carrière zijn helmen aan de wilgen te hangen en sindsdien zien we hem eigenlijk tot nu toe zelden meer in de Formule 1-paddock verschijnen. Tot afgelopen weekend in Monza, want daar verscheen Räikkönen plotseling tijdens de Italiaanse Grand Prix. Uitgerekend in het weekend waar de nieuwe Kimi werd aangekondigd bij Mercedes. "Ja, ik heb het gehoord! We kwamen hier aan en toen vertelde iemand dan het bekendgemaakt was", laat Räikkönen weten tegenover Formula1.com.

Italiaan in de sport

De voormalig coureur die onder meer grote successen wist te boeken bij Lotus, Ferrari en McLaren, ziet het wel zitten in de achttienjarige rijder die vanaf volgend seizoen naam hoopt te gaan maken in de koningsklasse: "Het is fantastisch. Volgend jaar komen er een hoop nieuwe gezichten aan met coureurs die getekend hebben in de Formule 1. Het is goed voor de sport en bovendien is het goed om weer een Italiaan in het kampioenschap te hebben. Volgens mij is het goed voor iedereen", zo besluit de Fin.

