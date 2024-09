De Formule 1-kalender is anno 2024 populairder dan ooit en races uit landen over de hele wereld hopen een plekje te bemachtigen om een Grand Prix te mogen organiseren. Het betekent ook automatisch dat sommige races in het gedrang beginnen te komen. We zetten ze op een rijtje.

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom de Formule 1-kalender. Daar waar sommige rijke landen zich in de rij voegen om een plekje op de kalender te bemachtigen in de koningsklasse, beginnen traditionele races die al decennia lang op de kalender staan steeds meer in het gedrang te komen. Door de komst van races in landen als de Emiraten, Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Staten, beginnen traditionele races als in Nederland, België en Monaco in het gedrang te komen. We zetten een aantal races die op korte termijn, dus na 2025, dreigen van de Formule 1-kalender te verdwijnen op een rijtje.

Dutch Grand Prix

In 2021 keerde de Dutch Grand Prix na een lange afwezigheid eindelijk weer terug op de kalender van de Formule 1. Gesteund door de grote populariteit van Max Verstappen, wist de Nederlandse organisatie de race in de duinen weer terug op de kalender van de koningsklasse te krijgen en sindsdien zijn de fans, bezoekers, journalisten én team uiterst lyrisch over de Grand Prix in Zandvoort. Voorlopig staat er in ieder geval nog één race op het programma na de afgelopen editie van kortgeleden, gewonnen door Lando Norris. Het huidige contract loopt echter na 2025 ten einde.

Voorlopig is er nog geen witte rook gezien over een nieuwe deal en circuitdirecteur Van Overdijk zorgde met recente uitspraken bovendien voor extra zorgen richting de Nederlandse Formule 1-fan: ""Als je het feitelijk vraagt, dan is het op dit moment zo dat 2025 de laatste race is die we op Zandvoort hebben. Dat wil niet zeggen dat we de komende maanden niet hard blijven werken, niet met allerlei partijen en mensen in gesprek blijven, maar ik verwacht niet dat er binnenkort witte rook gaat komen. Daar hebben we echt nog wel de tijd voor nodig." Prins Bernhard van Oranje voegde na afgelopen editie eraan toe dat men graag verder wil: "Onze droom en onze ambitie is om de Formule 1 zo lang mogelijk vast te houden", vertelde Bernhard van Oranje tegenover De Telegraaf. "Want we weten ook: als we het kwijtraken, is het voorgoed voorbij." Een roulatiesysteem met België behoort ook tot de mogelijkheden.

Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps is onder zowel coureurs als fans één van de lievelingetjes op de kalender en de race in de Belgische Ardennen werd vorig jaar in het weekend van de race zelf verzekerd van nog minstens één jaar in de Formule 1. Desondanks blijft de toekomst na 2025 allerminst zeker. De organisatie in België kan qua vergoedingen maar moeilijk opboksen tegen de nieuwe races in landen als de Verenigde Staten en in het Midden-Oosten en dus blijft het ook een doorn in het oog van de koningsklasse zelf. Kiest men voor het geld of het in stand houden van tradities?

De race op het illustere circuit van Spa blijft namelijk één van de pareltjes op de kalender, al weet de organisatie net zo goed dat het lastig blijft om de knip te trekken. Men probeert de afgelopen edities op andere manieren om aansluiting te vinden in de hoge eisen van de FOM, bijvoorbeeld door meer activiteiten rondom het circuit te organiseren en meer te mikken op een heuse festivalsfeer. Iets dat in Zandvoort natuurlijk uitstekend lukt. Zoals gezegd, bestaat er de mogelijkheid dat men bij een absolute laatste wanhoopspoging kiest voor een roulatiesysteem met Zandvoort.

Monza & Imola

Tegenwoordig wordt er vanuit de Formule 1 veel meer gevergd qua organisatie rondom Grands Prix. De Grand Prix van Italië op het circuit van Monza beschikt over een contract tot en met 2025, waarna de toekomst nog onzeker is. De Italiaanse racefederatie had beloofd om direct na race in 2023 in september aan de gang te gaan met verbeteringen rondom het oude circuit, maar het duurde lang voordat er wat op gang kwam en Stefano Domeicali waarschuwde destijds direct: "We zijn aan het onderhandelen, maar we hebben wel elementen nodig om deze onderhandeling vooruit te helpen. Het werk in Monza zou na de Grand Prix beginnen, maar is in december nog steeds niet gestart. Nu moet het snel beginnen. Ik probeer dit constructief vooruit te duwen. We moeten bij de tijd blijven", zei hij eind 2023.

Ook in Imola hebben we nog altijd een race op Italiaanse bodem in 2025, maar net als in Monza loopt ook dat contract na volgend seizoen af. Met de steeds groter wordende kalender en de interesse uit rijke landen, is het maar zeer de vraag of het nog wel rendabel is voor de Formule 1 om te kiezen voor twee races in hetzelfde land, daar waar andere grote racelanden als Duitsland überhaupt geen gewenste race op de kalender hebben. Het lijkt dan ook zeker niet uitgesloten dat één van de twee races zal verdwijnen, waarbij het in nood opgeroepen Imola de grootste kans heeft om de deur gewezen te worden.

Monaco

Dan de Grand Prix van Monaco, het kroonjuweel van de Formule 1 die je eigenlijk niet zo snel op deze lijst zou verwachten. Toch is het niet helemaal zeker dat de Formule 1 voor eeuwig door zal gaan in het prinsendom. De organisator vanuit het prinsendom betaalt namelijk nauwelijks inschrijfgeld, beschikt over een eigen paddock club en wil ook de eigen sponsoren tonen tijdens de race. Traditionele races als Monza, Silverstone, Spa en dus Monaco hoeven tegenwoordig niet meer te rekenen op speciale bescherming in het kader van traditie en de huidige omstandigheden rondom Monaco laten Stefano Domenicali serieus achter de oren krabben. "Monaco heeft ons meer nodig dan wij Monaco", is de op dit moment heersende tendens.

Het contract in het dwergstaatje loopt momenteel nog tot en met eind 2025 en dus heeft de Formule 1 richting het einde van volgend jaar opnieuw een hoofdpijndossier liggen: wordt er gekozen voor het geld of voor het behoud van tradities. Bovendien is de afgelopen jaren de kritiek op de race an sich ook gegroeid. Formule 1-wagens anno 2024 zijn niet meer helemaal in staat om lekker over het stratencircuit te sturen en races leveren dan ook telkens weer een niet zo spannende optocht op. Het zorgt voor extra vraagtekens over het behoud van de race richting de komende jaren.

Ook de races in Mexico, China en Las Vegas beschikken momenteel over een contract dat na 2025 op zijn einde loopt

