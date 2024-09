Max Verstappen heeft naast de Formule 1 natuurlijk nog een hoop andere interesses qua racen en één daarvan ligt bij het een keer rijden van Le Mans. De Nederlander krijgt van Jarno Opmeer de vraag wie hij zou kiezen om bij hem aan te sluiten en een Le Mans-team van vier personen te vormen.

Verstappen loopt alweer enige tijd mee in de Formule 1 en de drievoudig wereldkampioen lijkt ook nog altijd favoriet om nummer vier aan zijn uitpuilende prijzenkast toe te voegen. Waar de teller uiteindelijk gaat eindigen, hangt van veel factoren af. Het is bijvoorbeeld de vraag hoe lang de 26-jarige coureur van plan is om actief te blijven op het hoogste toneel van de motorsport. Verstappen heeft in het geleden al vaak aangegeven niet tot een leeftijd van bijvoorbeeld Lewis Hamilton of Fernando Alonso door te willen rijden in de Formule 1. De Limburger heeft verschillende andere interesses, waaronder het rijden in andere raceklassen en het simracen.

Artikel gaat verder onder video

Nyck de Vries

Eén van de klassen waar Verstappen een bovengemiddelde interesse voor heeft, is het enduranceracen. Verstappen doet al regelmatig mee in dergelijke langeafstandsraces op de simulator en hij heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ook nog eens in zijn leven de beroemde 24 uur van Le Mans zou willen rijden. In een interview met Opmeer krijgt de Limburger de vraag met welke drie coureurs hij zijn dreamteam zou vormen voor die uitdaging: "Als ik op dit moment rondkijk, is één coureur die ik zeker wil hebben Nyck de Vries. Hij is snel én ontzettend licht. Op dit moment is dat geweldig als je snel en licht bent op Le Mans."

Jos Verstappen

Vervolgens schakelt hij over naar een keuze die we allemaal wel zien aankomen: "Ik blijf grappen maken met Fernando [Alonso] dat we het samen willen doen. Dat zou behoorlijk cool zijn. Dan hebben we al drie coureurs", stelt de wereldkampioen. Ook Jos The Boss mag eigenlijk niet ontbreken voor Verstappen, al heeft hij daar eigenlijk geen trek in: "Ik blijf mijn vader maar vertellen dat ik het samen wil doen, maar hij wil dat niet. Maar ik zou hem toevoegen als de vierde. Dat zou een hele leuke week worden, dat is één ding dat zeker is", besluit de Red Bull-rijder tenslotte.

Gerelateerd