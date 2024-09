Het debuut van Andrea Kimi Antonelli bij het team van Mercedes in Monza is allesbehalve vlekkeloos verlopen. Na slechts enkele rondjes crashte de veelbelovende Italiaan al uit VT1. Andrew Shovlin laat namens het team weten dat men in gesprek gaat met de coureur die na dit jaar Lewis Hamilton vervangt.

Vanaf volgend seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin dit seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Max Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent volgend seizoen de kans te geven.

Tijd voor een gesprek

Om hem klaar te stomen voor de grote stap van volgend jaar, krijgt Antonelli dit jaar tweemaal de gelegenheid om tijdens VT1 in de Zilverpijl te stappen. De eerste kans kreeg hij in thuisland Italië, maar een onverdeeld succes werd dat niet. De jongeling hing na tien minuten zijn Mercedes in de muur, waardoor zijn kilometers dit jaar beperkt gaan blijven. Een baalmoment voor Mercedes en reden om te praten, zo erkent Shovlin: "Het is een beetje jammer dat hij zijn incident in Parabolica had. De snelheid was zeker goed. We gaan met hem praten om alles wat voorzichtiger op te bouwen in de toekomst en de manier waarop je een raceweekend dient te benaderen."

Volgende sessie

De Mercedes-topman vervolgt: "We kijken er wel naar uit om hem weer in de auto te zetten. Daar gaan we het juiste circuit voor uitkiezen. Er komen een hoop sprintraces aan, dus daar wil je niet de enige vrije training missen voor de coureurs. Er is dus niet zoveel keuze, maar hij keert terug in de auto. De regels schrijven voor dat beide coureurs één keer hun zitje moeten opgeven voor een oefensessie op vrijdag. Kimi is natuurlijk onze coureur voor volgend jaar, dus natuurlijk gaan we hem gebruiken", besluit Shovlin.

