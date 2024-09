Tsjechië hoopt in de nabije toekomst een Formule 1-Grand Prix te kunnen organiseren. Het wereldkampioenschap MotoGP keert al terug naar Brno. Daar denkt men dat dat slechts het begin is voor de motorsport in het Centraal-Europese land.

Tsjechië, tot 1 januari 1993 nog bekend als Tsjechoslowakije, heeft een rijkere motorsportgeschiedenis dan je misschien zou verwachten. Er wordt al sinds 1930 geracet in Brno. Eerst gebeurde dat op een stratencircuit van maar liefst 29 kilometer lang. Er werden zeven Tsjechoslowaakse Grands Prix verreden voor de Tweede Wereldoorlog, deel uitmakend van het Europese kampioenschap voor coureurs, de voorloper van de Formule 1. In 1949 werd er geracet op een layout van bijna 18 kilometer. Peter Whitehead won met de Ferrari 125, de allereerste F1-auto van de Scuderia. In 1987 werd het permanente Masaryk Circuit geopend. Daar wordt tegenwoordig het Europees toerwagenkampioenschap gehouden en volgend jaar keert de MotoGP dus weer terug.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Aston Martin kondigt voor GP Azerbeidzjan komst van Adrian Newey aan'

Na MotoGP ook F1?

De MotoGP haalde Brno na 2020 van de kalender vanwege discussies over geld, maar de Tsjechische baan heeft nieuwe investeerders gevonden. "Geloof me niet op mijn woord, maar ongeveer 40 procent van het geld komt van privébronnen", vertelde Jan Šťovíček, de president van de Autoklubu ČR, tegenover Seznam Zprávy.

De grootste investeerder is Creditas, een bank waar miljardair Pavel Hubáček eigenaar van is. Diens neef Karel Hubáček kocht het Masaryk Circuit vorig jaar van Karel Abraham senior.

Volgens Šťovíček is de MotoGP nog maar het begin en hoopt de koningsklasse van de autosport binnenkort ook te kunnen organiseren. "We hebben onderzocht of de Formule 1 naar Brno zou willen komen en het resultaat was positief." Hij weet dat de kosten veel hoger zullen zijn, maar ze verwachten tegelijkertijd veel meer winst te draaien. "De Belgen vertelden me dat 350.000 toeschouwers naar het raceweekend [op Spa-Francorchamps] komen. Het is een half jaar van tevoren al uitverkocht. De gemiddelde ticketprijs is zo'n 600 euro en de duurste kaartjes verkopen altijd als eerste uit."

Gerelateerd