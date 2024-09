Het team van McLaren lijkt overstag. Met nog acht races te gaan lijkt de formatie voornemens om alle ballen op Lando Norris te spelen, om nog kans te maken om het wereldkampioenschap Formule 1 voor de neus van Max Verstappen weg te kapen.

Lando Norris kwam, nadat hij vanaf pole position startte, in Monza als derde over de streep en wist vanwege de zesde eindpositie van Max Verstappen, zijn achterstand in het wereldkampioenschap terug te brengen tot 62 punten. Teammaat Oscar Piastri kwam als tweede binnen. Als McLaren ervoor had gekozen hun rijders van positie te laten wisselen, zou Norris verder zijn ingelopen. Teambaas Andrea Stella liet na afloop weten dat de Britse formatie inderdaad beter in moet spelen op de kansen die ze krijgen om het wereldkampioenschap nog naar hun toe te trekken, waar hij in Zandvoort nog op liet tekenen dat hij geen van zijn rijders voorrang ten opzichte van de ander wil geven.

Alle ballen op Norris?

Als Norris gevraagd wordt of hij blij is met de woorden van zijn teambaas, klinkt het: "Ik zou het fantastisch vinden, maar het is niet aan mij." Hij vervolgt: "Het is lastig. Ik denk hetzelfde als iedere andere coureur, en in principe wil je dat nooit. Je wil niet dat het op die manier gespeeld wordt. Maar... De tijd raakt nog niet op, maar we hebben wel steeds wat minder tijd. En ik geloof nog steeds dat we het kunnen [het rijderskampioenschap winnen]. Onze snelheid is fantastisch. Ik denk dat we in Monza weer de beste auto hadden."

Vechten voor het wereldkampioenschap

Norris vervolgt: "Het is niet aan mij om die beslissing te nemen. Het is aan het team, maar ik denk dat we nog steeds goed samenwerken. We helpen elkaar en ik denk dat we dat dit jaar vaak genoeg hebben laten zien. We werken ontzettend goed samen en we presteren als team het beste op grid. Daar zijn we blij mee. Ik weet het niet. Als je vecht voor een wereldkampioenschap, wil je ieder beetje dat kan helpen. Ik doe alles wat ik kan. De beste manier is om gewoon [op eigen kracht] de race te winnen. Dat deed ik vandaag niet vanwege een aantal domme foutjes. Het is aan het team, niet aan mij."

