George Russell veroverde zaterdag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië de derde plaats achter de dominante McLaren van Lando Norris en Oscar Piastri. De Brit was dan ook meer dan tevreden.

Na afloop van de kwalificatie stelde Russell dat hij dit resultaat niet verwacht had. "Het was fantastisch. We eindigen op P3, beter dan ik verwacht had. Het was een lastige sessie in Q1 en Q2. We hebben het beste bewaard voor het laatst, niet al te ver weg van de McLaren's. Ze zijn zo snel momenteel en we werken hard om dat gat te dichten. Ik ben blij met de derde plek."

Russell over Grand Prix van Italië

Russell blikt vervolgens vooruit op de race van zondag. "Ik denk dat het een spannende race gaat worden. Iedereen zit dicht in de buurt van elkaar en het is fantastisch voor F1. We hebben gewacht op dit soort competitie met elkaar en je weet dat als je hard werkt, je voorin mee kunt doen. Ik heb zin in zondag. Ik ga wat pizza's eten vanavond om bij te tanken en wat gewicht toe te voegen. Dan ben ik in ieder geval niet te licht."

Great lap George! That's P3 on the grid for tomorrow's Italian GP 👏 pic.twitter.com/t1uBYfztrT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2024

