Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat hij een "open communicatiekanaal" heeft met Max Verstappen, wat betreft een eventuele toekomstige overstap van de drievoudig wereldkampioen naar de Duitse grootmacht.

Heel even begon het erop te lijken dat Max Verstappen na dit seizoen zijn biezen zou pakken bij Red Bull Racing, en de overstap naar het team van Mercedes zou maken. Teambaas Toto Wolff maakte de Nederlander publiekelijk meerdere keren het hof, en vanwege de onrust binnen Red Bull Racing en de tegenvallende performance op de baan, leek de ooit zo vergezochte overstap, ineens niet meer zo vergezocht. Het is dan ook bekend dat Verstappen en de zijnen op een gegeven moment gesprekken hebben gevoerd met Wolff.

Geen stoelendans voor 2025

Inmiddels is echter bekend dat het hoe dan ook volgend jaar niet gaat gebeuren. Verstappen heeft uitgesproken 'gewoon' bij Red Bull Racing te blijven, en ook Wolff zelf heeft de hoop voor 2025 opgegeven. Naar verwachting wordt op korte termijn de achttienjarige Andrea Kimi Antonelli daarom aangekondigd als de opvolger van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakt eind dit seizoen de overstap naar het team van Ferrari.

Wolff over de jacht op Verstappen

In gesprek met de BBC vertelt Wolff meer over zijn gesprekken met Verstappen: "Aan het begin van het seizoen had Red Bull de dominante auto en dat is nu een beetje veranderd", aldus de Oostenrijker. "Max Verstappen is nu dominant." Wolff erkent dat het een long shot was om de Limburger volgend jaar in een Mercedes te krijgen: "Maar de relaties waren verstoord. Ik weet niet zeker of ze zich nu weer op een goede plek begeven, maar het is wat het is. Er was een moment, of in ieder geval een kans, om het gesprek te voeren over wat zou kunnen zijn in de toekomst. En dat is wat we gedaan hebben."

Open communicatiekanaal

De Mercedes-teambaas houdt echter hoop voor de toekomst, al is het nog veel te vroeg om iets over 2026 te kunnen zeggen: "In het belang van onze coureurs voor volgend jaar, wil ik geen gesprekken voeren over 2026 en daarna. We hopen namelijk dat de line-up van 2025 de line-up zal zijn waarmee we vooruit kunnen." Verstappen en Wolff hebben elkaar dan ook niet beloofd de gesprekken in de toekomst weer op te pakken: "We houden het communicatiekanaal open, wetende dat het zijn prioriteit is om het te laten werken bij Red Bull, en het onze prioriteit is om het te laten werken met de twee rijders die we hebben."

