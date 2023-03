Waarom Wolff stiekem wel blij is met opmars van Aston Martin

Remy Ramjiawan

Fernando Alonso scoorde afgelopen weekend niet alleen op het sportieve vlak voor Aston Martin. De aandelenkoers van het merk schoot door het resultaat in Bahrein ook door het dak, met een stijging van 15 procent. Voor wie het vergeten was, Toto Wolff bezit 4,77 procent van de aandelen van het team van Lawrence Stroll en kan dus ook rekenen op een financiële klapper.

Voor teambaas Wolff gaat het op het sportieve vlak nog niet helemaal van een leien dakje bij Mercedes. De W14 heeft tijdens de openingsrace laten zien dat het nog altijd niet meekan met de Ferrari's en de Red Bull's, maar ook de Aston Martin in de handen van Fernando Alonso was sneller. Mercedes lijkt dan ook terug te gaan naar de tekentafel en inmiddels is het zeropod-concept niet heilig meer.

Wolff als aandeelhouder van Aston Martin

De teambaas van Mercedes bezit 30 procent van de aandelen van het Duitse team, maar heeft sinds 2020 ook een deel van Aston Martin in handen. Het team uit Silverstone heeft nauwe banden met Mercedes en de Duitse renstal levert dan ook de power units af aan Aston Martin. Bovendien maakt de formatie van Stroll op dit moment nog gebruik van de windtunnel van Mercedes, totdat de gloednieuwe windtunnel van het team is opgeleverd. De verwachting is dat dit eind dit jaar zal zijn en dat het team in 2024 dan wel in 2025, de vruchten van de nieuwe windtunnel kan gaan plukken.

Fernando Alonso

'Helft van hun auto is van ons'

Hoewel het hier gaat om twee onafhankelijke teams, die los van elkaar opereren, wees Lewis Hamilton na de race in Bahrein ook op de overeenkomsten. "De helft van hun auto is van ons. En ze hebben hun auto in onze windtunnel gebouwd, ze doen hun aerodynamica in onze windtunnel, dus we hebben wat werk te doen", zo wees de zevenvoudig kampioen naar de punten waar zijn eigen team tekort schoot.