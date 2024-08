Red Bull Racing en Max Verstappen hebben het de laatste maanden zwaar te halen in de Formule 1 en sommige fans beweren dat het plotselinge vertrek van Adrian Newey bij het team één van de hoofdoorzaken voor het verval van de renstal is. Verstappen zelf denkt dat dat niet de oorzaak van het probleem is.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en dus wist het Nederlandse publiek in Zandvoort het hele weekend al dat het hard knokken zou gaan worden voor Verstappen als hij zijn vierde zege op rij in zijn vaderland wilde pakken. Het kwam er niet van, want Norris was oppermachtig en wist de Red Bull-coureur met een voorsprong van twintig seconden te verschalken.

Verval na vertrek?

Een nieuwe domper dus voor het team dat het momenteel erg lastig lijkt te hebben na jaren van dominantie. Verstappen krijgt voorafgaand aan het weekend in Monza de vraag of het verval in prestaties mogelijk met het vertrek van Newey te maken heeft: "Normaal gesproken niet. Sinds de aankondiging dat hij vertrekt, gaat het natuurlijk lastiger. Maar het zou niet zo moeten zijn dat iemand vertrekt en dat de prestaties meteen minder zijn, aangezien de auto nog hetzelfde is. Normaal gesproken kan dat niet.", zo citeert Motorsport.com de drievoudig wereldkampioen vanaf The Temple of Speed.

Contact met Newey

Vervolgens volgt ook de vraag of Verstappen nog in contact staat met Newey: "De laatste weken niet zoveel meer. In de fabriek is hij ook van kantoor veranderd, dus dat is iets anders. Maar als we elkaar zien, dan is alles goed. We hebben altijd een goede relatie gehad, dus dat is nooit een probleem geweest." Natuurlijk wordt vervolgens meteen de vraag gesteld of Verstappen tijdens die gesprekken met de topontwerper gesprekken voert over de aanhoudende problemen met de RB20: "Nee, volgens mij zou het ook oneerlijk zijn om dat te doen", klinkt het duidelijk.

