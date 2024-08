De afgelopen maanden is er een hoop veranderd in het leven van Lando Norris. De Britse coureur gaat na zijn zege in Zandvoort ineens als kampioenschapskandidaat door het leven. De Brit is zich bewust van de nieuwe positie, maar geeft toe nog altijd veel last van de druk te hebben tijdens weekenden.

Norris mocht na zijn fenomenale ronde tijdens de zaterdag op Zandvoort vanaf pole position beginnen en dus had hij de beste papieren bij de start. Zoals wel vaker dit seizoen, wist de McLaren-rijder echter niet goed weg te komen van zijn plaats en door zijn belabberde start was het Max Verstappen die vrij snel kon inhalen en comfortabel als eerste door de eerste bocht ging. Een domper van jewelste, maar Norris ging niet lang bij de pakken neer zitten. De Brit herstelde zich snel, haalde Verstappen in op het rechte stuk en keek vervolgens nimmer meer achteruit.

Artikel gaat verder onder video

Mikken op het kampioenschap

Met een flink verschil schreef hij de Grand Prix in Verstappen zijn thuisland op zijn naam en ineens geldt hij met nog negen races op het programma als kampioenskandidaat. Norris geeft in Italië toe dat de doelen inmiddels wat zijn bijgeschaafd en ze bij McLaren mikken op beide titels: "We gaan er elk weekend enorm voor. Ons doel is om [Red Bull] in beide kampioenschappen te pakken. Het constructeurskampioenschap lijkt beter te doen dan het coureurskampioenschap, maar ik doe mijn best en het team doet zijn best. Dat is alles dat je ervan kan vragen", zo stelt hij kijkend naar de kansen in de rest van het jaar.

Moeite met eten en drinken

Later tijdens de persconferentie gaat het over de druk die Norris voelt en hij doet een aantal bijzondere onthullingen: "Extern ligt er nu meer druk op mij, maar het is aan mij om te bepalen hoe ik daarmee om moet gaan. Ik moet gewoon naar buiten gaan en rijden, dat is het. Vechten voor overwinningen en het kampioenschap, maar voor mij voelt het als weer gewoon een raceweekend." Dat wil niet zeggen dat Norris geen zenuwen voelt, integendeel: "Ik word nog altijd zó nerveus voor de kwalificatie. Voor de race ben ik enthousiast en gespannen. Ik heb moeite om op zondag te eten. Ik heb moeite met drinken door de zenuwen en de druk", zo geeft hij opvallend toe. "Als je aan Q3 begint en je alles moet geven, zorgt dat altijd voor vlinders in mijn buik", besluit hij.

Gerelateerd