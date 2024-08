Nyck de Vries is inmiddels begonnen aan zijn nieuwe avontuur in de Super Formula en de eerste race van de Nederlander zit er alweer op. Vlak voordat hij begon aan zijn nieuwe uitdaging, vroeg hij Max Verstappen echter om een bijzondere gunst.

Na het misgelopen avontuur in de Formule 1 en een periode zonder racen is De Vries niet bij de pakken neer gaan zitten en is hij zich gaan focussen op zijn oude liefde: de Formule E. Met het team van Mahindra eindigde hij afgelopen seizoen op een teleurstellende achttiende plaats in het wereldkampioenschap. Een plek die hij voor volgend seizoen aanzienlijk hoop te verbeteren. Bovendien rijdt De Vries met het team van Toyota in het World Endurance Championship, iets dat hij ook in 2025 weer zal gaan doen. Met dat team greep hij recent nog nét naast de zege in de wereldberoemde 24u van Le Mans. Dat deed hij samen met voormalig Formule 1-coureur Kamui Kobayashi.

Dertiende plek

Naast die twee activiteiten bij die teams heeft de Friese coureur inmiddels recent nóg een uitdaging gevonden voor de komende maanden en daarbij heeft teamgenoot Kobayashi mogelijk een belangrijke rol gespeeld. De Vries gaat namelijk in de Super Formula, de welbekende Japanse raceklasse, drie races rijden voor het team van Impul, waar hij auto #7 gaat besturen. De eerste van die drie races in de Japanse klasse zit er inmiddels op voor de voormalig Formule 1-coureur. Tijdens de race op Motegi kwam de Fries als dertiende over de streep. In de voorbereiding voor die race blijkt hij zelfs nog beroep gedaan te hebben op Verstappen.

Simulator

De Vries, net als Verstappen woonachtig in het prinsendom van Monaco, zag het namelijk wel zitten om een trainingssessie te rijden in de inmiddels wereldberoemde simulator van Verstappen: "Hij vroeg mij of hij snel in mijn simulator mocht springen om een paar rondjes op Motegi te rijden", zo vertelt Verstappen over de plek waar hij zelf zoveel tijd doorbrengt. "Helaas was ik op dat moment niet thuis. Anders had ik hem wel klaargezet voor hem. Ik heb die auto nog nooit zelf bestuurd, maar het ziet er geweldig uit. Ik wens hem alle geluk toe", zo besluit de drievoudig wereldkampioen het opmerkelijke verhaal.

