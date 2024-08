In aanloop naar de Dutch Grand Prix werd Jack Doohan door het Formule 1-team van Alpine aangekondigd als nieuwe coureur voor 2025. De Australiër was dit weekend dan ook op de grid in Zandvoort te vinden en werd direct geconfronteerd met de onvermijdelijke vraag over Max Verstappen: wat is zijn beste nummer?

Het was een veelbesproken onderwerp dit weekend: wat is het beste liedje over Verstappen? In de F1 Academy hoorde we Bianca Bustamante al over de boordradio "Du, du, du, du... Max Verstappen" zingen en ook Verstappen zelf werd op de persconferentie gevraagd naar welk liedje over hemzelf hij nu het mooist vond. Ook de kersverse Alpine-coureur Doohan moest eraan geloven toen hij zijn gezicht liet zien in de paddock van Zandvoort. F1-presentator Will Buxton vroeg de 21-jarige coureur welk liedje over Verstappen zijn voorkeur had.

Doohan staat voor loodzware Verstappen-keuze

"Wat is het beste liedje? Is het 'Du, du, du, du, Max Verstappen' of is het 'Max Max, Super Max, Max Max, Super Max'?" Doohan moest er even over nadenken maar gaf uiteindelijk zijn lichte voorkeur aan eerstgenoemde. "Het voelt alsof daar een beetje meer een beat achter zit. Het is iets meer opzwepend, zeg maar", zo klinkt het uit de mond van de net aangestelde Alpine-coureur. "Max, Max is wat meer blij en jolig aan het einde. Ik denk dat ze beide hun moment kunnen hebben. Max Max, Super Max is bijvoorbeeld meer voor het einde van een race en die eerste kan dan een soort van opbouw zijn, een intro."

