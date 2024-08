Max Verstappen en Red Bull Racing lijken steeds meer problemen te ervaren in het huidige seizoen en in Zandvoort leed het team een pijnlijke nederlaag van ruim twintig seconden op Lando Norris. Ho-Pin Tung probeert uit te leggen waar het probleem op dit moment lijkt te liggen bij de Oostenrijkse formatie.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en dus wist het Nederlandse publiek in Zandvoort het hele weekend al dat het hard knokken zou gaan worden voor Verstappen als hij zijn vierde zege op rij in zijn vaderland wilde pakken. Het kwam er niet van, want Norris was oppermachtig en wist de Red Bull-coureur met een voorsprong van twintig seconden te verschalken.

Artikel gaat verder onder video

McLaren snel op racepace

Ook Tung viel het op dat alle laatste twijfels rondom met name de racepace van de Britse formatie nu toch wel echt zijn weggenomen na de masterclass in Zandvoort: "McLaren heeft veel vooruitgang geboekt, dat is duidelijk. Het is ook opvallend dat ze over zowel één ronde als over een raceafstand duidelijk sneller waren dan Red Bull. Na afloop van de race in Zandvoort zal iedereen die dat nog niet deed, die conclusie trekken. Voorheen was dat anders. Dan zag je meestal dat Red Bull sneller was in de kwalificatie en dat McLaren kwam bovendrijven in de race, of juist andersom", schrijft hij in zijn column voor NU.nl.

Onderstuur

De analist zoekt naar de problemen op de baan voor Red Bull en lijkt deze te vinden: "In zowel de kwalificatie als de race viel me op dat Max Verstappen veel onderstuur had. Dat was duidelijk te zien op zijn onboard-beelden. Bocht 10 - de Bocht Zonder Naam - is een van de weinige bochten in Zandvoort die vlak zijn. Je ziet daar dat coureurs in die bocht bijna allemaal last hebben van overstuur. Maar Verstappen en Red Bull hadden juist ook daar weer last van onderstuur. We weten dat Verstappen er sowieso niet van houdt om met een auto met veel onderstuur te rijden. Daarbij is Zandvoort een circuit waar als je last van onderstuur hebt, dit probleem extra wordt uitvergroot."

Vreemde eend in de bijt

Ondanks het probleem met de balans in de auto, verwacht hij niet dat het zo zal blijven lopen: "Samenvattend vind ik het lastig te zeggen in hoeverre Red Bull nou slechter is geworden of dat de rest juist beter is geworden. Waarschijnlijk is het een combinatie van beide, al denk ik wel dat de rest echt behoorlijke stappen heeft gemaakt. Ik ben wat dat betreft ook heel benieuwd naar Monza, want dat is weer een totaal ander circuit dan Zandvoort. Zandvoort is op de kalender een soort vreemde eend in de bijt, net als Singapore dat bijvoorbeeld is op een heel andere manier. Norris zal daarom ook echt niet alle resterende races met twintig seconden voorsprong op Verstappen gaan winnen, maar het belooft wel een heel interessante tweede seizoenshelft te worden", besluit Tung.

Gerelateerd