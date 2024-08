Na de flinke tik die Lando Norris gaf aan Max Verstappen in Zandvoort, begint volgens sommige fans de spanning in het wereldkampioenschap toe te nemen: volgens fans en kenners heeft de Brit serieuze kans om Verstappen dit jaar nog te verslaan. Hoe kijken de heren daar zelf tegenaan en is er paniek bij Verstappen?

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en dus wist het Nederlandse publiek in Zandvoort het hele weekend al dat het hard knokken zou gaan worden voor Verstappen als hij zijn vierde zege op rij in zijn vaderland wilde pakken. Het kwam er niet van, want Norris was oppermachtig en wist de Red Bull-coureur met een voorsprong van twintig seconden te verschalken.

Verstappen wil verbeteren

Op de persconferentie na afloop van de podiumceremonie in Zandvoort krijgen Verstappen en Norris allebei vragen over de flink veranderde situatie in het wereldkampioenschap. Verstappen opent: "Dit weekend was over het algemeen een slecht weekend. Dat moeten we begrijpen. De laatste paar races gaan al niet fantastisch. Op dat gebied was het dus al behoorlijk alarmerend. We weten wel dat we niet in paniek moeten raken. We proberen gewoon onze situatie te te verbeteren. Dat is waar we aan werken, maar Formule 1 is vrij gecompliceerd", zo klinkt het antwoord van de Red Bull-coureur.

Norris reageert

Vervolgens is het aan Norris om in te gaan op zijn 'serieuze gevecht om het wereldkampioenschap'. "Weet je, ik ben al sinds het begin van dit jaar aan het vechten om het wereldkampioenschap. Daar verandert nu helemaal niks aan opeens. Ik moet het beter doen. Ik werk al het hele jaar enorm hard, maar sta nog steeds zeventig punten achter Max. Het zou behoorlijk stom zijn om op dit moment ergens aan te denken. Ik bekijk het van race tot race en blijf doen wat ik aan het doen ben. Het heeft geen zin om te ver vooruit te denken. Op dit moment geef ik er niks om. Het is geen vraag die elk weekend gesteld hoeft te worden", besluit hij.

