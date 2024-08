Kelly Piquet (35) verbleef de afgelopen dagen in Nederland om zo aanwezig te kunnen zijn bij de Dutch Grand Prix, de thuisrace van vriendlief Max Verstappen. De Brazliaanse brunette genoot zichtbaar van ons kleine kikkerlandje én de feestende fans op Zandvoort, want op Instagram deelde ze meerdere beelden uit Nederland.

Aan het begin van het raceweekend in Noord-Holland, leek het er nog even op dat Piquet de badplaats aan de Noordzee aan zich voorbij liet gaan. Op vrijdag deelde ze immers foto's van een nieuwe fotoshoot in Monaco. Maar een dag later pakte ze alsnog het vliegtuig richting Amsterdam, waar ze ook direct even een bezoekje bracht aan restaurant BAK, een michelinster-gelegenheid aan de wateren van de Oude Houthaven. Zondags liet ze haar gezicht ook zien in de paddock van Circuit Zandvoort. Het Braziliaanse model genoot zichtbaar van het spektakel in Noord-Holland, want op Instagram leefde ze zich uit.

Piquet deelt beelden Zandvoort met 1,5 miljoen volgers

Piquet was duidelijk onder de indruk van het sfeertje dat de fans wisten te bouwen op de tribunes in Zandvoort. Ze liet haar ruim anderhalf miljoen volgers op Instagram meegenieten van de enorme oranjezee. Ook deelde ze foto's van het strand, de start van de race en de podiumceremonie. Vriendlief Verstappen eindigde uiteindelijk op de tweede plaats, achter Lando Norris. Bekijk hieronder de beelden die Piquet vanuit Nederland deelde met haar volgers.

