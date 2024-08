Afgelopen weekend vond voor de vierde keer in vier jaar tijd de F1 Grand Prix van Nederland plaats. Ondanks dat Max Verstappen voor het eerst de race niet won, waren er genoeg bekende Nederlanders aanwezig tijdens de Grand Prix.

Verstappen begon aan het weekend in Zandvoort wetende dat hij meer uitgedaagd zou worden voor de zege dan in 2022 en 2023 het geval was. Dit bleek op zaterdag al, toen Lando Norris op overtuigende wijze pole veroverde voor Verstappen. Bij de start ging het, niet voor het eerst dit seizoen, fout voor de Brit. Verstappen was er meteen langs om P1 te veroveren, maar kreeg het vervolgens niet voor elkaar deze voorsprong vast te houden. Nadat Norris hem weer had ingehaald voor P1, bleek de Brit veel sneller te zijn dan wie dan ook. Op welke band Verstappen ook reed, het maakte niet uit. Norris won de race, voor Verstappen en Charles Leclerc.

BN'ers aanwezig tijdens F1 GP Nederland

Zoals te verwachten is rondom een groot evenement in Nederland als de Grand Prix van afgelopen weekend, waren er veel bekende Nederlanders aanwezig. Hierbij moet je denken aan het Koninklijk Huis met koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia, maar ook DJ's als Martin Garrix en Armin van Buren, sporters, acteurs en artiesten als André Rieu, Rico Verhoeven, Jutta Leerdam en Joey Veerman en ook social media influencers zoals Juultje Tieleman, Monica Geuze, Nina Warink, Marijn Kuipers en nog veel meer.

King Willem-Alexander, Queen Máxima, Princess Alexia and Claus-Casimir Count van Oranje-Nassau van Amsberg at the F1 Grand Prix of The Netherlands Zandvoort #dutchroyals #F1GrandPrix ©Albert Nieboer pic.twitter.com/w0BttHHwEr — Albert Nieboer Photography / Royal Press Europe (@Royaleurope) August 25, 2024

