De Formule 1-teams hebben in Zandvoort massaal hun waardering laten blijken voor de passie van de Nederlandse fans. Op social media is te zien hoe diverse teams laten weten onder de indruk te zijn van de show die Dutchies weten op te voeren. Met name het vormen van de Nederlandse vlag kan op applaus rekenen.

Hoewel de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort dit jaar niet volledig uitverkocht is, zitten de tribunes toch goed vol. Het zijn met name Nederlanders die de stoeltjes vullen en zij voerden voorafgaand aan de race een prachtig showtje op. Ze vormden met rode, witte en blauwe vlaggetjes één grote Nederlandse vlag op de tribune. Er werd van links naar rechts gezwaaid en dit leverde een prachtig beeld op. De deelnemende Formule 1-teams waren zichtbaar onder de indruk, want zij wendden zich massaal tot het internet om hun waardering te laten blijken. Op social media werden de beelden door de teams gedeeld. Bekijk ze hieronder.

